Avezzano, Nuovo spazio per lo sport e per l’aggregazione sociale ad Avezzano. L’Amministrazione con la Coop. Leonardo riqualifica e ristruttura il campo sportivo in Via Bolzano

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:La città avrà a breve un nuovo spazio per le attività sportive e per favorire l’aggregazione sociale fra i giovani e giovanissimi in una delle sue aree più popolose e vicino ad un istituto scolastico – L’Amministrazione comunale, in compartecipazione con la “Cooperativa Sociale Leonardo” che ha avanzato la richiesta e il relativo progetto, si prepara a riqualificare e ristrutturare il campo sportivo esterno in Via Bolzano, adiacente a Via Catania e nella zona sud est della città. «Questo intervento va al di là del semplice recupero, attraverso riqualificazione e ristrutturazione, di un campo sportivo – spiega il Vicesindaco con delega al Sociale, Domenico Di Berardino -. Il progetto, infatti, è inserito nell’ambito delle attività previste nell’azione di contrasto alla povertà educativa rivolta ai giovani, soprattutto quelli in condizioni critiche, per evitare, combattere e soprattutto prevenire l’emarginazione sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale. In questo modo, quindi, nel quartiere sorgerà un campo sportivo aperto ai ragazzi, utile alle scuole di quell’area e che, infine, andrà ad abbellire anche il contesto complessivo di quel quartiere, a due passi dalla scuola – si legge sul sito web ufficiale. Un’azione in cui – conclude Di Berardino – si fa recupero urbanistico, si integrano le strutture sportive cittadine e si procede all’integrazione sociale nel tessuto di Avezzano, sempre mirato a quella “Città di Tutti e per Tutti”, nel rispetto reciproco, che questa Amministrazione ha portato avanti, e lo fa tuttora, sin dal suo insediamento». Con queste finalità, quindi, l’Amministrazione comunale di Avezzano ha deciso di stanziare la sua quota di compartecipazione al progetto per il recupero del Campo Sportivo di Via Bolzano, che sarà portato avanti dalla “Cooperativa Sociale Leonardo”, con la società capofila “Sgi Formazione”. I lavori non prevedono tempi lunghi di realizzazione e l’amministrazione sta velocizzando l’iter per farli partire il prima possibile così da dare al quartiere una struttura sportiva completamente recuperata, sicura, moderna, esteticamente apprezzabile e rivolta, come spiegava il Vicesindaco Di Berardino, alla crescita sana, all’integrazione e al migliore sviluppo dei ragazzi e delle relazioni e interazioni fra loro – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/