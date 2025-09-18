Avezzano, Oggi 12 settembre si chiude la settimana di “Avezzano Bimbi” e del “Comix & Games” con una giornata dedicata alla cittadinanza attiva insieme alla Polizia Locale

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Con una giornata speciale all’insegna della cittadinanza attiva, della legalità e della partecipazione, si chiude oggi in Piazza Torlonia la settimana di eventi che ha visto protagonisti bambini e famiglie con le rassegne “Avezzano Bimbi” e “Comix & Games”. Un doppio appuntamento che ha animato l’estate avezzanese con momenti di gioco, cultura e formazione condivisa – viene evidenziato sul sito web. A partire dalle ore 15:00, grazie alla collaborazione tra l’Assessore alla Sicurezza Cinzia Basilico e il Comando della Polizia Locale di Avezzano, i più piccoli potranno vivere un pomeriggio educativo, pensato per avvicinarli ai valori della responsabilità, del rispetto delle regole e della convivenza civile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tra le attività in programma: • Percorsi in bicicletta appositamente allestiti, dove i bambini impareranno a riconoscere la segnaletica stradale e a muoversi in sicurezza nello spazio pubblico, attraverso il gioco e la sperimentazione diretta; • Il mercatino dei giocattoli usati, momento centrale della giornata, dove ogni bambino è invitato a portare da casa i giochi che non utilizza più, allestendo la propria bancarella personale – Sarà possibile scambiare o vendere i propri giochi, promuovendo così la cultura del riuso, della condivisione e della sostenibilità. Un gesto semplice ma profondamente educativo, capace di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e di trasmettere, anche ai più piccoli, l’importanza di non sprecare e di dare valore a ciò che si possiede – si apprende dalla nota stampa. “Vogliamo trasmettere un messaggio chiaro: il rispetto delle regole non è una costrizione, ma un atto d’amore verso gli altri e verso la città in cui viviamo – afferma l’assessore alla Sicurezza Cinzia Basilico –. Insegnarlo fin da piccoli attraverso il gioco, la partecipazione e la condivisione è il modo più efficace per costruire una cittadinanza consapevole – si apprende dalla nota stampa. Il mercatino dei giocattoli è un esempio concreto di questa filosofia educativa – si legge sul sito web ufficiale. ” “La forza di queste iniziative sta nella semplicità con cui riescono a veicolare valori profondi – dichiara la consigliera comunale Federica Collalto –. I bambini imparano divertendosi, i genitori partecipano attivamente, e si rafforza il legame tra istituzioni e cittadini.” “Per noi è fondamentale essere presenti sul territorio anche in occasioni come questa – conclude il comandante della Polizia Locale Luca Montanari –. Far comprendere fin da subito ai più giovani cosa significa sicurezza, rispetto delle regole e convivenza civile è parte integrante della nostra missione – si apprende dalla nota stampa. Lo facciamo con orgoglio, puntando sulla prevenzione, sull’ascolto e sulla vicinanza – si legge sul sito web ufficiale. ” L’appuntamento è per oggi, 12 settembre, a partire dalle ore 15:00 in Piazza Torlonia – viene evidenziato sul sito web. Una giornata di festa e formazione, che chiude simbolicamente una settimana all’insegna del divertimento consapevole, della crescita e dell’impegno civico – recita il testo pubblicato online. Perché essere buoni cittadini si impara fin da piccoli, e ogni piccolo gesto può lasciare un grande segno – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 02, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/