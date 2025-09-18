- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Settembre 18, 2025
Attualità

Avezzano, Oggi ad Avezzano grande evento gratuito: “Disneyamo in concerto”

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Avezzano si prepara ad accogliere una giornata di festa, musica e intrattenimento nell’ambito della prima edizione di Avezzano Comix & Games, la nuova manifestazione dedicata al mondo del fumetto, del gioco e della cultura pop. Il programma di oggi, giovedì 11 settembre, prevede un appuntamento di grande richiamo: alle ore 18:30 in Piazza della Repubblica, andrà in scena “Disneyamo in Concerto”, spettacolo musicale gratuito ispirato alle più celebri colonne sonore del mondo Disney. Un’esperienza coinvolgente per famiglie, appassionati e spettatori di tutte le età. Piazza della Repubblica – Ore 18:30Apertura manifestazione: ore 16:00 – Piazza Torlonia La giornata si aprirà già dalle ore 16:00 presso Piazza Torlonia, che ospiterà un’area tematica ricca di attività:• Stand espositivi• Mostre artistiche e culturali• Merchandising• Area street food• Spettacoli e performance dal vivo• Conferenze e incontri dedicati al mondo del fumetto, del gioco e dell’intrattenimento L’ingresso è gratuito e aperto a tutti – aggiunge la nota pubblicata. Avezzano Comix & Games si conferma come una nuova realtà culturale di riferimento per il territorio, con l’obiettivo di valorizzare l’intrattenimento creativo e il patrimonio urbano della città.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 02, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/

 

