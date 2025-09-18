Avezzano, Oggi ad Avezzano grande evento gratuito: “Disneyamo in concerto”

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Avezzano si prepara ad accogliere una giornata di festa, musica e intrattenimento nell’ambito della prima edizione di Avezzano Comix & Games, la nuova manifestazione dedicata al mondo del fumetto, del gioco e della cultura pop. Il programma di oggi, giovedì 11 settembre, prevede un appuntamento di grande richiamo: alle ore 18:30 in Piazza della Repubblica, andrà in scena “Disneyamo in Concerto”, spettacolo musicale gratuito ispirato alle più celebri colonne sonore del mondo Disney. Un’esperienza coinvolgente per famiglie, appassionati e spettatori di tutte le età. Piazza della Repubblica – Ore 18:30Apertura manifestazione: ore 16:00 – Piazza Torlonia La giornata si aprirà già dalle ore 16:00 presso Piazza Torlonia, che ospiterà un’area tematica ricca di attività:• Stand espositivi• Mostre artistiche e culturali• Merchandising• Area street food• Spettacoli e performance dal vivo• Conferenze e incontri dedicati al mondo del fumetto, del gioco e dell’intrattenimento L’ingresso è gratuito e aperto a tutti – aggiunge la nota pubblicata. Avezzano Comix & Games si conferma come una nuova realtà culturale di riferimento per il territorio, con l’obiettivo di valorizzare l’intrattenimento creativo e il patrimonio urbano della città.

