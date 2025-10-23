Avezzano, Oggi alle 18 l’opening della nuova mostra “Forma e Materia” nella Galleria del centro-città di Avezzano: la ceramica si fonde con l’enologia

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:L’assessore Alessandro Pierleoni: “La galleria è oramai tappa fissa d’arte per avezzanesi, abruzzesi e turisti – precisa il comunicato. Puntiamo a farla diventare uno sportello di prossimità turistico, grazie a personale esperto e a investimenti oculati”. L’arte vicina al territorio? No, l’arte dentro il territorio: continua, con successo di pubblico, l’attività della Galleria in pieno centro-città ad Avezzano, con l’allestimento e l’inaugurazione di una nuova mostra, che aprirà i battenti oggi pomeriggio, 23 ottobre, alle ore 18. Si intitola “FORMA E MATERIA – opere in Collezione” ed è stata progettata dall’Associazione Contemporanea Arte e Cultura, con il coordinamento dell’organizzatrice Antonella Villa – si legge sul sito web ufficiale. “Costruiamo dialoghi sul presente e sul futuro grazie alla nostra galleria d’arte – recita la nota online sul portale web ufficiale. – asserisce l’assessore con delega alla valorizzazione dei siti culturali e archeologici, Alessandro Pierleoni – Questo luogo è, oramai, diventato una tappa fissa dei residenti e di chi viene a trovarci da fuori – precisa il comunicato. Questo suo aspetto di front-office artistico bene si adatta anche alla sua posizione centrale nella vita e nell’urbanità di Avezzano; per questo, come amministrazione, punteremo anche su questa sua peculiarità di sportello di prossimità turistico e culturale”. “La nuova esposizione artistica che inaugureremo oggi e che nasce grazie al sempre valido e valevole contributo del curatore Sandro Conte – spiega Antonella Villa – è dedicata alla ceramica contemporanea e rimarrà aperta al pubblico fino al prossimo 23 novembre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le opere in esposizione rievocano la forza espressiva dell’argilla e radunano l’universo immaginifico dei suoi autori – Il focus di questa collettiva d’arte è tutto incentrato sulla trasformazione della materia, in tutte le sue accezioni”. Gli avventori e gli appassionati, quindi, a partire da oggi potranno immergersi in due percorsi narrativi differenti, in due diversi racconti d’arte: il primo si ricollega alla Biennale d’Arte Ceramica Contemporanea, una rassegna nata nel 2012 e dedicata alla materia fittile, mentre il secondo consentirà di esplorare pezzi d’arte del “Premio Bacc – la Forma del Vino”(un concorso internazionale rivolto ad artisti e designer finalizzato ad interpretare il vino con sculture in ceramica). In via Marconi 85, quindi, s’incontrano non solo forme artistiche, ma anche sguardi e opinioni sull’attualità: “Grazie all’amministrazione comunale e al sindaco Di Pangrazio – conclude Villa – abbiamo dato una seconda destinazione e un secondo significato al tempo libero e alle passeggiate sotto i portici di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Questo significa voler bene alla città: a Venezia, ad esempio, gli itinerari d’arte nel ventre urbano avvengono con sistematicità e fanno parte dell’offerta turistica e culturale del territorio, dai maestri del vetro fino agli archivi storici – aggiunge la nota pubblicata. Anche ad Avezzano abbiamo tutte le parole dell’arte a disposizione: basta solo metterle in fila e in ordine per avere dei racconti unici da esportare”. Alcuni dei pezzi esposti nella mostra che sarà inaugurata oggi sono già stati presentati ad Avezzano nell’ambito del Festival MarsicaLand, in occasione della sessione dedicata al “vino di montagna”. Nel corso dell’inaugurazione, verrà presentato infatti un nuovo progetto, propedeutico al lancio di una CALL (ovvero di un “richiamo” all’azione per artisti emergenti e non) dedicata al territorio, in modo specifico al Fucino e al “suo lago”.

