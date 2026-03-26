Avezzano, Oltre 2000 visitatori in 20 giorni al Castello Orsini di Avezzano per la mostra “Viaggio nell’Arte Dimenticata tra ‘800 e ‘900”. C’è tempo fino al 31 per vedere le opere

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Successo di pubblico per la mostra “Viaggio nell’Arte Dimenticata tra ‘800 e ‘900” in corso dall’inizio del mese nella pinacoteca del castello orsini Colonna di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Oltre 2000, infatti, sono stati i visitatori che, fino ad ora, hanno varcato la soglia del maniero avezzanese per ammirare le opere esposte nella mostra che ha visto l’organizzazione di Franco Farina, Presidente dell’Associazione “Museo San Bernardino da Siena” di Scurcola, con Comune di Avezzano, Regione Abruzzo, Aia dei Musei e Fonazione Carispaq. Franco Farina Numeri, peraltro, ai quali vanno aggiunte le visite di istruzione fatte da molte scuole della città e non solo – riporta testualmente l’articolo online. Segno che l’esposizione di opere d’arte del Castello Orsini rappresenta una occasione da non perdere per gli studiosi, per gli appassionati, ma anche per i cultori della bellezza e per gli giovani – aggiunge la nota pubblicata. E, infatti, numeri a parte, sono gli apprezzamenti fatti agli organizzatori da tantissimi visitatori, ciò che più fa inorgoglire, considerando che si tratta di una esposizione anche impegnativa, per autori e temi, di pezzi non sempre notissimi, ma che evidentemente, hanno toccato le corde giuste delle persone di ogni età. La mostra ospita, fra le altre, le opere a luce piena e mediterranea di Francesco Lojacono, ma anche il realismo storico e civile di Michele Cammarano e la poesia sospesa di Michele Cascella nonché la sensibilità lirica di Settimio Giampietri. E poi Arduino Colato, Silvio Polloni, Cesare Tubino: pittori che non hanno bisogno di slogan, perché hanno pittura – Cesare Musacchio e Cesare Ciani restituiscono la quotidianità senza manierismi, con una sincerità che oggi sarebbe rivoluzionaria – viene evidenziato sul sito web. Esposte anche figure meno celebrate, ma non meno necessarie, come Maria Butti e Remo Faggi, a dimostrazione che la storia dell’arte non è fatta solo di nomi gridati, ma di qualità silenziosa – si legge sul sito web ufficiale. Una dimostrazione di come anche quell’arte italiana un po’ dimenticata di quel periodo, offra capolavori di inestimabile pregio e bellezza – sottolinea l’organizzatore Franco Farina che aggiunge- Nella mostra sono presenti due bronzi del maestro Enzo Carnebianca che consiglio vivamente di vedere” Per ammirare tutto questo c’è tempo fino al prossimo 31 marzo, ingresso gratuito con i seguenti orari: dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Avezzano. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/