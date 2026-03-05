Avezzano, Oltre 500 posti auto in cinque anni. Inaugurati i 43 tra via Cassinelli e via degli Alpini

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Sono oltre 500 i nuovi posti auto realizzati ultimi cinque anni ad Avezzano tra i parcheggi di piazza Matteotti, via Kolbe, via del Sambuco, via Celio, via Puglie e quelli inaugurati questa mattina nella zona nord della città. Si tratta di 43 nuovi stalli tra via Cassinelli e via degli Alpini a disposizione dei residenti degli utenti dei centri commerciali dei pendolari del terminal bus e dei lavoratori degli uffici presenti nell’area – si legge sul sito web ufficiale. Una soluzione che non ha avuto costi per l’ente comunale resa possibile grazie alla collaborazione con i privati che hanno sottoscritto la convenzione ovvero gli imprenditori Fabrizio e Gianni Amatilli presenti questa mattina insieme al sindaco Giovanni Di Pangrazio, all’assessore Filomeno Babbo e al consigliere Ignazio Iucci – aggiunge la nota pubblicata. “Abbiamo ascoltato le esigenze dei cittadini come facciamo da sempre nelle nostre azioni amministrative, per migliorare la qualità della vita della nostra amata Avezzano” – ha dichiarato il sindaco L’intervento si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione urbana che ha affiancato alla manutenzione di strade e marciapiedi la realizzazione di nuove aree parcheggio e rotonde spartitraffico – aggiunge testualmente l’articolo online. Con questa ottica, nuove aree di sosta sono state realizzate in via Celio, davanti alla scuola Don Bosco con 25 posti auto, in via Kolbe nel quartiere Borgo Pineta, in via Viotti accanto alla scuola di via Puglie con 70 posti auto – riporta testualmente l’articolo online. In fase avanzata anche il restyling di piazza Matteotti con la realizzazione di un ampio parcheggio a raso da 220 posti per un investimento di oltre 2 milioni di euro – aggiunge testualmente l’articolo online. 500 nuovi posti auto, in cinque anni, rafforzando sicurezza per la viabilità e servizi a beneficio dell’intera comunità.

