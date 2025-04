Avezzano omaggia il dottor Gianfranco Gallese: targa di riconoscimento per una vita al servizio della comunità

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Una sala consiliare gremita ha fatto da cornice al sentito saluto della città di Avezzano al dottor Gianfranco Gallese, andato in pensione nei mesi scorsi ma mai realmente lontano dal cuore della sua comunità. Medico specializzato in medicina dello sport e in odontoiatria, già amministratore comunale con delega alla Protezione Civile, presidente del Soccorso Alpino d’Abruzzo e membro dell’UNUCI, Gallese ha ricevuto una targa di benemerenza e ringraziamento dal Comune per l’impegno e la dedizione con cui ha attraversato decenni di servizio pubblico e civile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A stringersi attorno a lui, nella giornata celebrativa organizzata in Municipio, c’erano numerosi amministratori, volontari, cittadini e pazienti – Presenti in sala i consiglieri comunali Cristian Carpineta, Ignazio Pucci, Patrizia Gallese, Mario Babbo e Alessandra Cerone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A rappresentare l’amministrazione, il vicesindaco Domenico Di Berardino, che ha portato i saluti ufficiali dell’intera Giunta e letto un messaggio del sindaco Giovanni Di Pangrazio, impegnato in una concomitante e delicata assemblea a L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. “Gianfranco Gallese – ha detto Di Berardino – ha sempre risposto presente, in ogni momento, in ogni emergenza – si apprende dal portale web ufficiale. A nome della città, gli auguriamo di ricevere almeno una parte di ciò che lui ha dato, con generosità e competenza, ad Avezzano”. Tanti gli aneddoti ricordati nel corso della cerimonia, dalla sua esperienza nelle vette con il Soccorso Alpino alla determinazione con cui, da consigliere comunale, fu il primo a potenziare in maniera concreta il gruppo locale della Protezione Civile – si apprende dalla nota stampa. Il sindaco Di Pangrazio, nel suo messaggio, lo ha definito “un uomo di ferro dalla grande sensibilità”, capace di coniugare rigore professionale e attenzione umana verso il prossimo – aggiunge testualmente l’articolo online. Gallese, visibilmente emozionato, ha voluto sottolineare che “la pensione è solo dal rapporto con lo Stato, non certo da quello con i miei pazienti – aggiunge la nota pubblicata. Continuerò a esserci, come sempre, per chi ha bisogno di me”. Una vita spesa tra ambulatori, vette, emergenze e cittadinanza attiva – viene evidenziato sul sito web. Un esempio di impegno civico e umano che Avezzano non dimentica e che ha voluto celebrare con calore e gratitudine –

