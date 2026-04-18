Avezzano, Open days degli sportelli demografici per sostituire le vecchie carte d’identità cartacee con la Carta di Identità Elettronica. Aperture straordinarie dal 28 aprile all’11 agosto 2026

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Il Comune di Avezzano che ha disposto delle aperture straordinarie dell’ufficio anagrafe per facilitare la sostituzione delle carte di identità caracee con quelle elettroniche – si apprende dalla nota stampa. Come noto, infatti, dal prossimo 3 agosto, le carte d’identità rilasciate su supporto cartaceo cesseranno di essere valide come documenti di identificazione, indipendentemente dalla data di scadenza riportata – Il Comune di Avezzano ha quindi programmato aperture straordinarie degli uffici siti in Via America n. 30, secondo il seguente calendario: i martedì, 28/04 – 19/05 – 23/06 – 28/07 – 04/08 – 11/08 dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle ore 16:30 Destinatari dell’iniziativa sono esclusivamente i residenti nel Comune di Avezzano in possesso di una carta d’identità su modello cartaceo per i quali sarà attiva una postazione dedicata – Negli altri casi, ovviamente, rimane attivo il consueto canale di prenotazione tramite il sito web istituzionale del Comune di Avezzano: https://prenotazioni.comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. avezzano – aq.it. Le aperture straordinarie, naturalmente, non sostituiscono le aperture ordinarie dell’ufficio anagrafe, ma, ovviamente, le incrementano – Il Comune di Avezzano, quindi, conferma che i residenti in possesso di C.I. cartacea possono comunque recarsi negli uffici nei consueti giorni e orari di apertura, oppure prenotare un appuntamento ordinario tramite il suddetto canale on-line, senza dover necessariamente ricorrere alle aperture straordinarie – si apprende dalla nota stampa. Per qualsiasi informazione o richiesta inerente a questo specifico servizio, ci si può rivolgere ai seguenti numeri di telefono: 0863.501319 – 501474.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/