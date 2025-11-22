Avezzano, Operazione “Alto Impatto” ad Avezzano: tutela massima per i più giovani, il Sindaco: “Lavoro sinergico eccezionale tra le forze dell’ordine”

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Ogni settimana controlli antidroga e antidegrado – Dalle ore 15 alle 22, con tutte le forze dell’ordine in campo e con un particolare riguardo al benessere psico-fisico dei giovani e giovanissimi – aggiunge la nota pubblicata. Sono state queste le coordinate dell’Operazione “Alto Impatto”, che è avvenuta nella giornata di ieri su suolo avezzanese, con uno schema di sicurezza rinnovato, voluto dal Questore dell’Aquila, che prevede un’ampia e sinergica collaborazione interforze tra tutti gli attori protagonisti della sicurezza cittadina, compreso il Corpo della Polizia Locale – si apprende dalla nota stampa. Ieri, oltre 30 agenti e militari hanno controllato a tappeto il territorio, soprattutto i suoi punti più critici e sensibili, da Piazza Matteotti fino a Piazza Torlonia – si apprende dal portale web ufficiale. 18 sono stati i posti di blocco, 228 le persone controllate e 154 i veicoli fermati ed ispezionati – In campo, con un eccezionale lavoro di squadra, gli agenti del Commissariato, gli agenti del Reparto prevenzione crimine Abruzzo da Pescara, i finanzieri della Compagnia di Avezzano, le unità cinofile della Guardia di Finanza dell’Aquila, la Polizia Locale, i Carabinieri e la Sottosezione di Polizia Stradale – “Sulla sicurezza non si lucra, non si scherza e non si ingannano o confondono i cittadini con interpretazioni falsate e fuorviati: è una questione seria e va affrontata con rigore, competenza e azioni mirate e condivise – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’unica filiera della sicurezza che funziona è quella istituzionale e concreta, posta in essere dai soggetti deputati – aggiunge la nota pubblicata. Noto con soddisfazione gli ottimi risultati delle prime operazioni portate a termine con il coordinamento del nuovo Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza della nostra città, che è responsabile dell’ordine pubblico – riporta testualmente l’articolo online. Un plauso va rivolto alle nostre forze dell’ordine, – sottolinea il sindaco Giovanni Di Pangrazio, rivolgendo un ringraziamento particolare al Questore dell’Aquila – che hanno dimostrato ancora una volta “polso fermo” e massima attenzione nei confronti del nostro territorio, attuando un ampio controllo di macchine, individui e attività. Forze dell’ordine che non vanno offese o accusate, essendo tutelartici della sicurezza urbana – Un contributo prezioso all’operazione sinergica di ieri, è stato dato dalla strumentazione tecnologica all’avanguardia in dotazione dei nostri agenti della Polizia Locale, guidati dal Comandante Luca Montanari – precisa la nota online. Tempo fa, partecipando al tavolo di coordinamento sulla sicurezza in Prefettura, chiesi espressamente al Prefetto e al Questore di dedicare un’attenzione particolareggiata e sistematica all’illecita vendita di alcol ai minorenni e di attuare un controllo ripetuto sulla movida avezzanese e sulle discoteche”. Con la regia e il coordinamento del Dirigente di Polizia, che ha la responsabilità dell’ordine pubblico, ogni settimana ad Avezzano verranno replicati controlli di questo tipo – aggiunge testualmente l’articolo online. Nell’operazione “Alto Impatto” di ieri, infatti, centrale è stata la tutela dei più giovani, con specifici controlli antidroga effettuati in zone di aggregazione sociale, con l’ausilio delle unità cinofile della Finanza – si legge sul sito web ufficiale. “Metteremo e chiederemo di mettere in campo tutti gli strumenti necessari e possibili per tutelare la salute dei ragazzi – precisa la nota online. Fortunatamente, nonostante una vigilanza serrata, nessun minore è stato segnalato o trovato in situazioni poco chiare”, conclude il sindaco – riporta testualmente l’articolo online. Nel corso dei controlli, è stata rintracciata anche una persona di nazionalità straniera che aveva il divieto di dimora ad Avezzano – recita il testo pubblicato online. 12 sono state le sanzioni amministrative elevate per violazioni al Codice della strada –

