Avezzano, Ordinanza del Sindaco di Avezzano Di Pangrazio per la proroga dell’accensione dei riscaldamenti nelle strutture sanitarie e di assistenza sociosanitaria

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Avezzano – Il Sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, in considerazione delle attuali condizioni meteorologiche e delle temperature al momento al di sotto della media stagionale, ha firmato l’ordinanza che autorizza la proroga dell’accessione degli impianti di riscaldamento – recita il testo pubblicato online. La proroga, concessa soprattutto per le temperature che si registrano durante le ore del mattino, riguarda gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, delle scuole materne ed asili nido – La data ultima per poter tenere in attività gli impianti di riscaldamento in queste strutture è quella del 30 aprile prossimo compreso – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa del Comune di Avezzano. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/