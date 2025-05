Avezzano, Ordinanza del sindaco, martedì lo sgombero dell’edificio abbandonato in via del Sambuco Di Pangrazio: «I lavori della ditta trasformeranno la struttura. Importante la collaborazione con le forze dell’ordine»

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Avezzano – La data è fissata: martedì 27 maggio, alle ore 9:00, avverrà lo sgombero dell’edificio privato incompiuto sito all’angolo tra via del Sambuco e via Sandro Pertini, attualmente occupato abusivamente da persone ignote – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A stabilirlo è l’ordinanza sindacale n. 101, firmata dal sindaco Giovanni Di Pangrazio – recita il testo pubblicato online. «Questo intervento – dichiara il sindaco – è il frutto di un lavoro congiunto con le forze dell’ordine, che ringrazio sentitamente per la collaborazione continua e concreta – Ad Avezzano non c’è spazio per sacche di degrado, né aree fuori controllo». L’immobile, un edificio di cinque piani mai completato, era in stato di abbandono e oggetto di ripetute segnalazioni da parte dei residenti, preoccupati per il degrado e la presenza di bivacchi – aggiunge la nota pubblicata. Nei mesi scorsi, con altra ordinanza, il Comune ha imposto ai proprietari di mettere in sicurezza l’area, chiudere gli accessi, bonificare e ripulire l’edificio – Nel marzo 2025 è stato rilasciato un permesso di costruire in sanatoria, e la ditta ha comunicato l’avvio dei lavori – precisa la nota online. Tuttavia, l’occupazione abusiva ha impedito l’ingresso del cantiere: da qui la richiesta, formalizzata al Comune, di intervenire con il supporto delle forze dell’ordine, insieme alla polizia locale, per procedere allo sgombero – aggiunge testualmente l’articolo online. Detto, fatto – aggiunge testualmente l’articolo online. L’ordinanza n. 101 dispone dunque per martedì lo sgombero dell’immobile, per consentire l’apertura del cantiere e il completamento dei lavori – aggiunge la nota pubblicata. Alla proprietà è imposto di avviare immediatamente le opere, una volta liberata la struttura – si legge sul sito web ufficiale. La struttura lascerà il posto una moderna palazzina di 12 appartamenti – precisa il comunicato. «È – conclude Di Pangrazio – una risposta chiara alle richieste dei residenti e un messaggio forte: quando le istituzioni collaborano, si ottengono risultati – precisa la nota online. Le ditte incaricate dai privati potranno far partire immediatamente i lavori e dare un futuro diverso all’edificio».

