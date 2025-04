Avezzano, Orologi installati, ora è il tempo del restauro: sopralluogo nel cuore del Municipio con i tecnici della Soprintendenza

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il presidente del Consiglio Ridolfi: “lavoro importante per valorizzare il patrimonio storico della città” Con l’installazione degli orologi, simbolo identitario tornato finalmente visibile alla cittadinanza, si apre una nuova fase per la valorizzazione del Municipio: quella del restauro conservativo del soffitto della sala consiliare – si apprende dalla nota stampa. Ieri mattina si è svolto un sopralluogo tecnico con i rappresentanti della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio, tra cui la funzionaria restauratrice Maria Fernanda Falcon Martinez, per definire nel dettaglio il cronoprogramma degli interventi sulle parti lignee della copertura interna, che presentano zone degradate da tempo, a causa delle infiltrazioni di acqua – si apprende dal portale web ufficiale. La sistemazione degli orologi, infatti, ha assicurato anche la chiusura delle due aperture circolari che consentivano l’ingresso della pioggia – Nel tempo, l’acqua aveva causato danni ai dipinti realizzati dal pittore siciliano Stracuzzi e alle decorazioni presenti in sala consiliare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Anche per questo i lavori, che verranno realizzati con fondi intercettati e messi a disposizione dalla Soprintendenza, sono oltremodo importanti. Dall’analisi condivisa tra tecnici e amministratori emerge la volontà di procedere nel pieno rispetto della storicità e della bellezza originaria degli ambienti. Sguardi rivolti in alto, quindi, da parte degli amministratori e dei tecnici perché, come spiega il presidente del consiglio comunale Fabrizio Ridolfi “dopo l’installazione degli orologi, che hanno riacceso un legame forte con la nostra storia, ora ci attende una fase altrettanto rilevante – Il restauro delle strutture lignee è un passaggio fondamentale per conservare un luogo simbolico che è il cuore della vita politica e amministrativa della città. Ringrazio la soprintendente Cristina Collettini e tutti i professionisti coinvolti per l’attenzione e la competenza che stanno dedicando a questo progetto e, naturalmente, per aver assicurato i fondi – aggiunge la nota pubblicata. È l’ulteriore dimostrazione che la buona sinergia istituzionale porta ottimi risultati” Il cronoprogramma verrà stilato nei prossimi giorni, con l’obiettivo di avviare i lavori nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le esigenze di tutela e conservazione –

