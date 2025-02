Avezzano, Orsetto Bernardo, l’amministrazione di Avezzano consegna i lavori dello storico asilo nido

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:È il terzo cantiere per strutture dedicate ai bambini, dopo quelli di via Pertini e via fucino Avezzano – I locali dell’asilo Orsetto Bernardo, completamente rinnovati, torneranno ad ospitare i bambini e l’area in via Trento, di chiusa e trascurata da anni, vedrà tornare l’entusiasmo dei più piccoli in una struttura nuova, bella e immersa nel verde – si apprende dalla nota stampa. Il Comune ha consegnato ufficialmente, questa mattina, i lavori del nuovo asilo – aggiunge testualmente l’articolo online. Presenti, oltre ai funzionari degli uffici, il vicesindaco Domenico Di Berardino, e i rappresentanti del consorzio Valori Scarl e dello studio TDA Architettura e Ingegneria srl, gli stessi professionisti impegnati nella realizzazione dell’asilo di via Fucino e della scuola d’infanzia di via Pertini – aggiunge la nota pubblicata. L’asilo “Orsetto Bernardo” ha una storia ricca e significativa per la comunità di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Nel maggio 2008, il consiglio comunale decise di intitolare la struttura all’orso Bernardo, simbolo del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, tragicamente scomparso nel settembre precedente – Questa scelta non solo onorava la memoria dell’orso, ma mirava anche a educare i bambini al rispetto e all’amore per la natura sin dalla tenera età. Per anni, l’asilo aveva rappresentato un punto di riferimento nel cuore della città, accogliendo generazioni di bambini e diventando un luogo di crescita, scoperta e prime amicizie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le risate dei piccoli riecheggiavano nei corridoi, mentre le educatrici dedicavano cure e attenzioni quotidiane, creando un ambiente familiare e accogliente – si apprende dalla nota stampa. Ma poi la struttura, nel 2012, era entrata in una fase di profonda difficoltà fino alla chiusura – L’amministrazione Di Pangrazio ha voluto restituire a quell’edificio la funzione per il quale era nato, in linea col progetto ambizioso di avere strutture eccellenti e moderne dedicate alla formazione e all’educazione di giovani e giovanissimi che ha posto la città di Avezzano all’avanguardia in Italia e in Abruzzo per edifici moderni, antisismici e belli – aggiunge la nota pubblicata. Un vanto che il sindaco non ha alcun a intenzione di mettere da parte, anzi punta a rafforzare – Il progetto attuale prevede la demolizione dell’edificio esistente e la costruzione di una nuova struttura moderna e sostenibile, in grado di accogliere circa 60 bambini – precisa il comunicato. L’intervento, finanziato con i fondi del PNRR per un importo complessivo di 2 milioni e 640 mila euro, mira a creare spazi educativi all’avanguardia, con particolare attenzione all’efficienza energetica e all’utilizzo di materiali a basso impatto ambientale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il progetto prevede la demolizione della storica scuola elementare e la costruzione di una struttura moderna su un unico piano, con aree esterne dedicate al gioco e parcheggi – precisa il comunicato. L’obiettivo è realizzare ambienti educativi sicuri e funzionali, in linea con i più elevati standard qualitativi – precisa la nota online. Durante la consegna dei lavori il vicesindaco Di Berardino ha sottolineato l’importanza di questo intervento nel quadro della riqualificazione degli edifici scolastici della città. “Il cantiere dell’asilo ‘Orsetto Bernardo’ rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno per offrire strutture educative sicure e moderne ai nostri bambini”, ha dichiarato Di Berardino – recita il testo pubblicato online. “Grazie a una programmazione attenta e a una gestione efficace delle risorse, stiamo realizzando progetti che rispondono alle esigenze delle famiglie e contribuiscono al futuro della nostra comunità”. Oltre agli asili di via Trento e via Fucino, l’amministrazione comunale sta portando avanti i lavori per la nuova scuola materna di via Pertini, che potrà ospitare fino a 180 bambini – Con questi tre interventi, saranno complessivamente 280 i bambini del capoluogo marsicano che potranno usufruire di strutture educative all’avanguardia costruite direttamente dal comune –

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/