Avezzano, Orti Urbani: il Comune di Avezzano pubblica il bando per l’assegnazione dei terreni tornati nella propria disponibilità e prevede di aumentare il numero di aree disponibili

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Progetto “Orti Urbani”, l’Amministrazione comunale ha appena approvato e pubblicato in bando 2025 per l’assegnazione dei lotti tornati nella propria disponibilità ai quali potrebbero anche aggiungersi nuove aree – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il bando, voluto dal Vicensindaco con delega agli Affari Sociali e al Patrimonio Domenico Di Berardino, è stato firmato e pubblicato in questi giorni dal dirigente dell’ufficio competente, architetto Antonio Ferretti – precisa il comunicato. Il Comune di Avezzano ha nella propria disponibilità un importante appezzamento di terreno, destinato alla costituzione di orti urbani da affidare ai cittadini che ne facciano richiesta – si apprende dal portale web ufficiale. Un terreno che si trova nei pressi dell’area in cui l’amministrazione sta realizzando la nuova scuola d’infanzia di via Pertini. Si tratta di attività di socializzazione e di sostegno al reddito familiare, ma non a scopo commerciale e, quindi, in parte anche una iniziativa a scopo sociale, rivolta a persone residenti nel territorio comunale dai 18 fino ad oltre i 60 anni – aggiunge la nota pubblicata. Gli interessati avranno tempo fino al 30 maggio prossimo per presentare le domande, finalizzate ad ottenere l’assegnazione di un lotto, seguendo le direttive e utilizzando lo schema di domanda contenute nel bando stesso, disponibile online sull’albo pretorio comunale oppure chiedendo all’Ufficio patrimonio del Comune di Avezzano – “Sono terreni attualmente liberi – spiega il vicesindaco Di Berardino – ma non escludiamo che, in caso di un numero consistente di richieste, si possa ampliare la disponibilità” Nel dettaglio, la domanda di partecipazione alla selezione per la formazione della graduatoria va compilata e sottoscritta obbligatoriamente sull’apposito modulo predisposto dal Comune e reperibile presso: Settore IV – Servizio Patrimonio;sito web del Comune; La domanda in bollo da 16 euro dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, entro e non oltre le ore 12 del giorno 30 maggio 2025, pena l’esclusione – Possono concorrere all’assegnazione degli orti tutti coloro che, alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico, siano cittadini residenti da almeno 10 anni nel Comune di Avezzano, che non siano possessori o gestori di altro terreno agrario nello stesso Comune e non abbiano riportato condanne per reati contro il patrimonio dello Stato – riporta testualmente l’articolo online. Gli orti vengono assegnati previa formazione di due graduatorie: Fascia di età pari o superiore ad anni 60, alla quale vengono assegnate il 60% delle particelle ortive;Fascia di età compresa tra i 18 ed i 59 anni, alla quale vengono assegnate il 40% delle particelle ortive – L’attribuzione dei punteggi è così determinata: Fascia di età pari o superiore ad anni 60 pensionati: 10 punti non pensionati: 5 punti (o pensionati lavoratori) familiari: 1 punto per ogni familiare a carico – riporta testualmente l’articolo online. Reddito Familiare: (Allegare certificazione ISEE in corso di validità) da 0 a 5.000 € 10 puntida 5.001 a 9.000 € 8 puntida 9.001 a 14.000 € 6 puntida 14.001 a 19.000 € 4 puntioltre 19.000 € 2 punti Fascia di età compresa tra i 18 ed i 59 anni disoccupati: 10 puntioccupati: 5 punti (o pensionati)familiari: 1 punto per ogni familiare a carico – recita il testo pubblicato online. Reddito Familiare: (Allegare certificazione ISEE in corso di validità) da 0 a 5.000 € 10 puntida 5.001 a 9.000 € 8 puntida 9.001 a 14.000 € 6 puntida 14.001 a 19.000 € 4 puntioltre 19.000 € 2 punti Per entrambe le categorie l’essere portatore di handicap, comprovata da idonea certificazione medica rilasciata dalla competente commissione della ASL comprovante una invalidità non inferiore al 74%, che non limiti comunque l’autosufficienza, comporta l’attribuzione di ulteriori 2 punti – A parità di punteggio, costituiscono criteri di preferenza per l’assegnazione la maggiore età anagrafica ed il minor reddito, con preferenza di quest’ultimo – recita il testo pubblicato online. Gli orti che risulteranno non attribuiti, per mancanza di richiedenti, in una categoria, saranno attribuiti ai richiedenti dell’altra categoria – viene evidenziato sul sito web. Le graduatorie hanno validità di tre anni – L’eventuale assegnazione, a seguito di scorrimento della graduatoria, avrà durata triennale, a fare inizio dalla data della concessione e potrà essere rinnovata previa verifica della permanenza dei requisiti soggettivi – precisa il comunicato. Tutti i cittadini interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Patrimonio per tutte le informazioni e i chiarimenti di cui avranno bisogno –

