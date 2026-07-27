Avezzano, Ortopedia: introdotto il robot chirurgico

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 1 Abruzzo attraverso il portale web istituzionale:lun 27 lug, 2026AVEZZANO – Con l’uso del nuovo robot chirurgico l’Ortopedia di Avezzano alza l’asticella dell’assistenza: interventi mininvasivi, grande precisione e recuperi pi? rapidi dopo l’intervento – aggiunge testualmente l’articolo online. Il nuovo robot chirurgico, che la Direzione della Asl ha messo a disposizione del reparto, diretto dal dott. Costantino Rossi, ? stato presentato oggi, luned? 27 luglio, nella sala conferenze dell’ospedale di Avezzano alla presenza, tra gli altri, del Manager della Asl, Paolo Costanzi, del direttore sanitario aziendale, Carmine Viola, del sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio, del consigliere regionale Massimo Verrecchia, del direttore del Dipartimento chirurgico, dott. Mauro Favoriti, della dott.ssa Francesca Di Donna, dirigente medico della direzione sanitaria dell’ospedale e dello stesso primario di ortopedia, Rossi – precisa il comunicato. Il robot ortopedico, in uso da pochi giorni, viene utilizzato per impiantare protesi d’anca e di ginocchio; rispetto all’intervento manuale del chirurgo garantisce una maggiore accuratezza nel posizionamento delle componenti protesiche – si apprende dalla nota stampa. Grazie a una minuziosa pianificazione pre-operatoria, mediante Tac e rilevamenti del sistema robotico intraoperatorio, il chirurgo pu? impiantare la protesi nel rispetto dell’anatomia del paziente, procedendo attraverso accessi chirurgici mininvasivi – aggiunge la nota pubblicata. L’operazione col robot chirurgico, proprio perch? minivasiva, riduce la sofferenza del paziente e abbrevia i tempi di degenza e di recupero – Si tratta quindi di un avanzamento degli standard di qualit? nell’applicazione delle protesi che contribuir? a rendere ancora pi? attrattivo l’Ortopedia e l’ospedale – si apprende dalla nota stampa. L’unit? operativa effettua oltre 250 interventi l’anno di protesi d’anca, ginocchio e spalla, di cui una buona percentuale su pazienti che risiedono in altre Regioni, soprattutto il Lazio – aggiunge testualmente l’articolo online. “L’introduzione del robot chirurgico in Ortopedia”, dichiara il Manager Costanzi, “si inserisce nell’azione strategica di ammodernamento tecnologico dei presidi che la direzione sta portando avanti fin dal suo insediamento, avvenuto meno di un anno fa – L’ospedale di Avezzano svolge una funzione essenziale per un territorio vasto e importante come quello della Marsica e viene quindi costantemente potenziato sia nelle risorse tecnologiche sia negli operatori sanitari” Parole di soddisfazione ha espresso il sindaco Di Pangrazio: “Non posso che accogliere con vero piacere l’arrivo di questo macchinario rivoluzionario che sar? al servizio del reparto di Ortopedia del nostro ospedale a beneficio dei pazienti”, ha detto il primo cittadino di Avezzano – “E’ un altro passo in avanti per la struttura sanitaria di Avezzano e della Marsica”, ha aggiunto Di Pangrazio, “verso un miglioramento dei servizi di cura e assistenza – si legge sul sito web ufficiale. Per innalzare gli standard dobbiamo scommettere sulla medicina avanzata, non solo in ambito chirurgico – aggiunge testualmente l’articolo online. Un esempio ? rappresentato dalla telemedicina, un servizio all’avanguardia su cui vogliamo lavorare insieme a tutte le aree interne per riequilibrare l’offerta sanitaria del territorio regionale”. Il consigliere regionale Verrecchia cha commentato: “L’introduzione della nuova tecnologia rappresenta il primo robot chirurgico nella storia dell’ospedale di Avezzano e porta con s? numerosi vantaggi, tra cui maggiore precisione e pi? accuratezza nell’impianto delle protesi – precisa il comunicato. L’investimento consente di rafforzare l’attrattivit? del presidio di Avezzano, rendendolo sempre pi? avanzato nel panorama regionale e nazionale, e si inserisce nell’ottica del percorso di potenziamento e innovazione dei servizi sanitari a beneficio del territorio – Un doveroso ringraziamento”, ha concluso Verrecchia, “alla Direzione strategica della Asl per lo sforzo e l’attenzione profusi”

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’ASL 1 Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet dell’ASL 1 Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: asl1abruzzo.it