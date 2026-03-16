Avezzano ospita “Archeoplastica”: alla Sala Irti la mostra sui rifiuti di plastica restituiti dal mare

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Dal 16 marzo al 30 aprile 2026 la città di Avezzano ospiterà per la prima volta Archeoplastica, la mostra itinerante che espone reperti di plastica restituiti dal mare, trasformati in testimonianze concrete dell’impatto umano sull’ambiente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’esposizione sarà allestita presso la “Sala Irti”, in via G. Fontana 6, a cura del Comune di Avezzano e della Tekneko – Archeoplastica è un progetto educativo ed espositivo che racconta l’inquinamento da plastica attraverso oggetti realmente rinvenuti sulle spiagge, alcuni dei quali risalgono a oltre cinquant’anni fa – si apprende dal portale web ufficiale. Veri e propri “fossili della nostra epoca”, questi reperti dimostrano quanto la plastica sia un materiale estremamente persistente nell’ambiente, capace di attraversare decenni senza degradarsi – aggiunge la nota pubblicata. La mostra nasce con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini, turisti e studenti sull’uso della plastica usa e getta e promuovere comportamenti più responsabili e sostenibili – precisa il comunicato. Attraverso un’esperienza visiva ed emotiva, il pubblico è invitato a riflettere sull’impatto di questo materiale “immortale” nei nostri ecosistemi e sull’urgenza di cambiare abitudini di consumo – riporta testualmente l’articolo online. La mostra sarà visitabile presso la Sala Irti (via G. Fontana 6, Avezzano) nei seguenti orari:dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:00, e martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:30. Sono previste inoltre aperture straordinarie: sabato 21 marzo dalle 09:00 alle 13:00sabato 28 marzo dalle 16:00 alle 19:00sabato 11 aprile dalle 16:00 alle 19:00sabato 18 aprile dalle 16:00 alle 19:00 Archeoplastica invita il pubblico a guardare questi oggetti con occhi nuovi: non semplici rifiuti, ma testimonianze del nostro passato recente e monito per il futuro del pianeta – si legge sul sito web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/