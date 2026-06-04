Avezzano ospita la “Giornata Nazionale del Mal di Testa”

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Un evento dedicato alla consapevolezza sull’emicrania e sulle cefalee tra informazione, testimonianze e partecipazione attiva – Piazza Risorgimento domani 5 giugno ospiterà, a partire dalle ore 15.00, la Giornata Nazionale del Mal di Testa, iniziativa di sensibilizzazione dedicata all’emicrania e alle cefalee, patologie neurologiche tra le più diffuse e invalidanti ma ancora oggi ampiamente sottodiagnosticate e sottotrattate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’evento è realizzato con il patrocinio della ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila, diretta dal Direttore Generale Paolo Costanzi e dal Direttore Sanitario Carmine Viola, del Comune di Avezzano, dell’Università degli Studi dell’Aquila e della Società Italiana per lo Studio delle Cefalee (SISC). L’organizzazione scientifica e assistenziale è curata dal Centro Cefalee di Avezzano, referente il Prof. Raffaele Ornello, centro afferente alla Neurologia e Stroke Unit di Avezzano, diretta dalla Prof.ssa Simona Sacco – riporta testualmente l’articolo online. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di richiamare l’attenzione pubblica sul peso sociale, sanitario ed economico delle cefalee – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’emicrania rappresenta infatti una delle principali cause di disabilità nel mondo, soprattutto nelle fasce più giovani della popolazione e nelle donne, con un impatto significativo sulla vita lavorativa, scolastica, familiare e relazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nonostante ciò, molte persone convivono per anni con diagnosi mancate o ritardate, senza accesso a percorsi specialistici adeguati e a trattamenti efficaci – precisa la nota online. A questo si aggiunge uno stigma ancora molto diffuso, che porta frequentemente a minimizzare il dolore e la sofferenza delle persone affette da cefalea – si legge sul sito web ufficiale. “La cefalea non è un semplice mal di testa – È una malattia neurologica complessa che può compromettere profondamente la qualità della vita – si apprende dal portale web ufficiale. Parlare di emicrania nelle piazze significa dare voce ai pazienti, contrastare lo stigma e promuovere una cultura della diagnosi e della cura”, sottolineano gli organizzatori.Il programma della giornata prevede:* Flashmob “Avezzano in movimento”, a cura degli istruttori della palestra Metro Fitness, guidata da Alessandro Lucarelli;* Installazione interattiva “Il carico invisibile”, spazio dedicato alla condivisione di pensieri e testimonianze sul vissuto della malattia;* Area video, con la proiezione del documentario “Una vita a metà”, dedicato all’impatto dell’emicrania nella quotidianità;* Punto informativo, con specialisti disponibili per offrire informazioni scientifiche, materiale divulgativo e consulenze – si apprende dalla nota stampa. All’iniziativa parteciperanno anche i medici del Centro Cefalee Dr.ssa Cindy Tiseo e Dr.ssa Francesca Gabriele, impegnate nell’attività clinica e di ricerca nel campo delle cefalee, e il Dr. Giovanni Pendenza, psicologo-psicoterapeutica che si occupa di colloqui psicologici con pazienti affetti da cefalee corniche – Un ringraziamento speciale va alla Dr.ssa Agnese Onofri, assegnista di ricerca dell’Università degli Studi dell’Aquila, psicologa esperta di cefalee e in particolare di cefalea in età evolutiva, per il coordinamento organizzativo dell’evento – aggiunge testualmente l’articolo online. Si ringraziano inoltre Alessandro Lucarelli, responsabile della palestra promotrice del flashmob, e tutti gli istruttori coinvolti – precisa il comunicato. L’evento è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza – si apprende dal portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/