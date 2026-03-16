Avezzano, pace fiscale: scatta oggi la rottamazione. Ecco tutte le informazioni. Pierleoni:“Comune tra i primi ad avviare la piattaforma. Opportunità per i cittadini di mettersi in regola”

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Da oggi, 16 marzo, è attiva la procedura di definizione agevolata delle entrate comunali, la cosiddetta “rottamazione delle cartelle”, che consentirà a cittadini e imprese di regolarizzare la propria posizione debitoria beneficiando dell’abbattimento di sanzioni e interessi – precisa la nota online. Il Comune si colloca tra i primi in Italia ad aver attivato una piattaforma digitale dedicata, attraverso la quale ogni cittadino potrà accedere con SPID, verificare la propria situazione debitoria e procedere direttamente alla richiesta di definizione agevolata e alla eventuale rateizzazione – si apprende dalla nota stampa. Per chi non possiede SPID è prevista la possibilità di delegare CAF e professionisti – precisa la nota online. Rimane inoltre disponibile lo sportello fisico di assistenza in via XX Settembre n. 52. “Siamo tra i primi Comuni in Italia ad attivare una piattaforma dedicata alla rottamazione delle cartelle – spiega l’assessore Alessandro Pierleoni – ed è un’opportunità concreta per i cittadini e le imprese di mettersi in regola con il pagamento”. Finestra per presentare la domanda Le richieste potranno essere presentate da oggi, 16 marzo 2026 fino alle ore 23:59 del 15 giugno 2026. Le domande trasmesse oltre questo termine non saranno ammesse – recita la nota online sul portale web ufficiale. Quali debiti possono essere rottamati La definizione agevolata riguarda ingiunzioni di pagamento o accertamenti esecutivi emessi entro il 31 dicembre 2025, relativi a: ICI (2009–2011)IMU (2012–2020)TASI (2014–2019)TOSAP, imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni (2012–2020)Tassa rifiuti (TARSU, TARES, TARI) dal 2013 al 2023 Rientrano inoltre nella misura: controversie tributarie pendenti a qualsiasi stato e grado al 15 giugno 2026;ricorsi conciliabili ai sensi degli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 546/1992;rateizzazioni non adempiute con rate scadute al 15 giugno 2026. Il beneficio consiste nel pagamento del solo capitale e delle spese di notifica, con esclusione di sanzioni e interessi – Nel caso di pagamento rateizzato – fino a 24 rate mensili, in base all’importo – gli interessi sono applicati solo al tasso legale e a partire dalla seconda rata – viene evidenziato sul sito web. Come presentare la domanda La richiesta deve essere presentata esclusivamente online, attraverso il portale dedicato del Comune, attivo dal 16 marzo – recita il testo pubblicato online. La piattaforma consente anche i pagamenti tramite PagoPA, in unica soluzione o in rate mensili – Il pagamento dell’importo dovuto (oppure della prima rata) dovrà essere effettuato entro il 31 luglio 2026, pena la decadenza dal beneficio – aggiunge testualmente l’articolo online. Le eventuali rate successive dovranno essere versate entro la fine di ogni mese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il ritardo di oltre cinque giorni nel pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza automatica dalla definizione agevolata e la ripresa delle procedure di riscossione per le somme residue – recita la nota online sul portale web ufficiale. Informazioni e assistenza Per supporto e chiarimenti è possibile rivolgersi allo sportello di via XX Settembre n. 52, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, oppure contattare il numero 388.4609041

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/