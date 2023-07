Avezzano, Pallanuoto, verso la super sfida Italia-Israele nella piscina comunale di Avezzano

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Domani, giovedì 20 giugno, alle ore 11, nella sala consiliare del Comune, presentazione dei due eventi sportivi, di rilevanza internazionale, valevoli per le convocazioni ai Campionati Europei in Turchia – si apprende dal portale web ufficiale. Le due nazionali femminili di Italia e Israele Under18 si sfideranno nelle acque di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Le migliori pallanuotiste, giovanissime all’anagrafe ma non nel talento, si sfideranno domani sera e sabato mattina nelle acque della piscina comunale di Avezzano – gestita da anni dalla società Centro Italia Nuoto – per due gare di respiro internazionale, valevoli per le convocazioni agli Europei – precisa la nota online. Le sfide in acqua saranno due common training di qualità: le under18 della Nazionale italiana competeranno contro le under18 di Israele – recita la nota online sul portale web ufficiale. Domani mattina, alle ore 11, nella sala consiliare del Comune di Avezzano, i tecnici dei due schieramenti saranno a disposizione della stampa e degli appassionati per illustrare i dettagli del doppio appuntamento sportivo – aggiunge testualmente l’articolo online. A seguito delle due sfide in acqua, le convocate agli Europei di categoria, dovranno poi gareggiare dal 29 luglio al 5 agosto in terra turca – si legge sul sito web ufficiale. Interverranno domani: – il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio; – l’assessore allo Sport, Pierluigi Di Stefano; – il presidente della Commissione Sport del Comune, Nello Simonelli; – la consigliera comunale, Concetta Balsorio; – il responsabile tecnico del settore giovanile femminile della Nazionale italiana, Giacomo Grassi; – l’assistente tecnico della Nazionale femminile giovanile, Manuel Bombelli; – il responsabile del Centro Italia Nuoto, Massimo De Leonardis;– il responsabile del settore agonistico del Centro Italia Nuoto, Andrea Caldarelli

