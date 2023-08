Avezzano, Parcheggi ‘riservati’ per chi è in dolce attesa o per chi ha bimbi piccolissimi (fino ai due anni di età). I veicoli dovranno essere muniti di uno speciale contrassegno denominato ‘permesso rosa’

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:

Saranno 29 parcheggi ‘speciali’ in totale, disseminati nei punti più delicati, frequentati e sensibili di Avezzano – recita il testo pubblicato online. Veri e propri spazi riservati alla sosta di veicoli guidati da donne in dolce attesa o da genitori, sia mamme che papà, di bambini fino a due anni di età. “Avezzano – commenta la consigliera comunale Federica Collalto, che ha seguito passo dopo passo tutto l’iter della novità – compie un altro passo in avanti, lungo il tragitto dell’integrazione, del rispetto delle persone e della vivibilità della città, sempre più a misura di famiglia”. Così come già annunciato dall’amministrazione comunale in occasione della festa della mamma di quest’anno, grazie ad un contrassegno speciale da esibire (denominato ‘permesso rosa’), i genitori potranno sostare in parcheggi riservati vicini a strutture particolari della città, come l’Ospedale (qui i parcheggi rosa già esistenti verranno implementati), la clinica Di Lorenzo, gli edifici comunali, le varie farmacie, le sedi di studi medici pediatrici e l’area parcheggio dei centri commerciali – precisa il comunicato. Il tutto per agevolare cittadini che potrebbero incappare in situazioni complesse da gestire nel proprio vissuto quotidiano, per via di particolari condizioni di salute o di figli molto piccoli al seguito – riporta testualmente l’articolo online. Gli stalli ‘rosa’ sorgeranno lungo via Garibaldi, via Marconi, via Marco Antonio Colonna, via Corradini, via Napoli (prima dello stallo per persone con disabilità già presente in zona), via America, via Ciofani (subito dopo lo stallo per persone con disabilità), via Parri, via Corradini, via Cervantes (lato sinistro direzione est→ovest), via Trieste, via Garibaldi, via Roma, Piazza Torlonia (nord) lato parco di fronte al palazzo Torlonia, via Roma vicino al parco giochi, Piazza Torlonia (sud), Piazza Matteotti parcheggio stazione, Piazza Matteotti dopo gli stalli per persone con disabilità già presenti, Piazza Castello nei pressi dell’ingresso sul lato prospiciente la chiesa di San Giovanni, Via Cataldi lato Piazza Risorgimento, via Cataldi lato Piazza del Mercato, via Francesco Cilea lato parco, nel parcheggio interno al cortile della palazzina del Servizio Anagrafe in Via America, lungo via Granatieri di Sardegna prima degli stalli per persone con disabilità, nel parcheggio di Piazza della Repubblica, su via Monte Velino nei pressi dell’accesso alla struttura Asl in aggiunta allo stallo rosa preesistente, su via Vidimari e su via Calascella (nei pressi del parco giochi di prossima inaugurazione). I parcheggi speciali saranno riconoscibili tramite un’apposita segnaletica verticale ed orizzontale (pittogramma relativo allo stallo rosa). Inoltre, nel caso in cui il parcheggio venisse occupato da un automobilista sprovvisto dei requisiti previsti e, quindi, di pass, questo verrà sanzionato: la disciplina che verrà applicata per la gestione degli stalli rosa è la stessa che vige per i parcheggi riservati alle persone con disabilità. Sul cruscotto del veicolo, infatti, una volta parcheggiato, dovrà essere esibito il talloncino ‘rosa’, che dà diritto all’utilizzo dello stallo – Per ottenere il permesso, bisognerà fare richiesta al Comune di Avezzano, allegando una certificazione medica che attesti lo stato di gravidanza o che indichi la data di nascita del minore o dei minori.La sosta riservata avrà una durata massima di due ore per ogni automobilista: ciò per permettere l’utilizzo del parcheggio agevolato a più persone possibili, che ne hanno reale necessità. Infine, ed è questa un’altra novità, ogni singolo contrassegno ‘rosa’ potrà essere associato fino ad un massimo di due veicoli, identificati con i rispettivi numeri di targa – si legge sul sito web ufficiale.

