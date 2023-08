Avezzano, Partito il Piano di interventi per una Avezzano pulita e più accogliente. L’assessore Dominici: «In centro come in periferia e nelle frazioni, spazi pubblici puliti e accoglienti. La città cambia volto»

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

AVEZZANO – Avezzano pulita e ancora più accogliente, scatta il Piano di interventi elaborato dall’assessore Antonietta Dominici, con gli uffici comunali e le ditte che effettuano i servizi in città, per la pulizia di strade, marciapiedi, piazze e aree verdi comunali – precisa la nota online. Dopo l’anticipo della scorsa settimana con la pulizia di Piazza Risorgimento, così come previsto nel Piano, è stato effettuato il primo intervento programmato che ha interessato la zona nord della città. Il sistema elaborato prevede la divisione del territorio comunale in quadranti, nei quali verranno effettuate tutte le operazioni di pulizia e riordino – In azione nell’area nord, sin dalle prime ore del mattino, spazzatrici, addetti con i decespugliatori per eliminare le erbacce e per effettuare la pulizia delle caditoie, lungo le strade, per far defluire l’acqua piovana – si apprende dal portale web ufficiale. Le stesse operazioni, ora, andranno avanti su tutto il territorio comunale e in pochi giorni, è questo l’ambizioso obiettivo dell’attivissima assessore Dominici, è previsto il completamento di questi interventi – precisa il comunicato. Grazie all’acquisto di uno specifico macchinario, inoltre, è stato possibile iniziare ad eseguire la ripulitura mirata delle piste ciclabili, preservandone l’integrità e la sicurezza, garantendo una perfetta fruibilità ai cittadini – «L’intento che condivido con il Sindaco e l’Amministrazione – ci spiega l’assessore Antonietta Dominici – è quello di dare ai cittadini quello che meritano, ovvero una città pulita, ordinata e quindi anche più sicura e accogliente per tutti – precisa il comunicato. Dopo questo Piano, si tornerà, quindi, ad una attività ordinaria e calendarizzata al fine di garantire una continua cura e attenzione per il decoro di Avezzano, che è poi uno dei biglietti da visita importanti – prosegue – per poter puntare ad uno sviluppo di alto livello della nostra città. Chiedo ai cittadini di collaborare, segnalare le situazioni di criticità in modo da consentire l’immediato intervento di uomini e mezzi, ma anche utilizzare contenitori e cestini in modo corretto, evitare di sporcare e aiutare, così, a tenere sempre al meglio la nostra amata città. L’Amministrazione, a tal proposito, ha in programma l’ideazione e la realizzazione di iniziative e campagne di sensibilizzazione che prevedano il coinvolgimento attivo e diretto della cittadinanza per la salvaguardia della bellezza e del decoro dei luoghi in cui quotidianamente vive – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ovviamente – conclude la Dominici – è prevista un’attenzione particolare anche dal punto di vista del controllo e della repressione dei comportamenti scorretti, e di coloro che sporcano deliberatamente il territorio – riporta testualmente l’articolo online. Si sta infatti valutando di attivare delle fototrappole in alcune aree particolari del territorio, per individuare e punire chi, con il suo atteggiamento, non rispetta la città, non rispetta gli altri e non rispetta nemmeno sé stesso – Controllo e repressione, ovviamente, che prevedono il contributo essenziale del sistema di videosorveglianza e la presenza della Polizia Locale, per una “lotta agli sporcaccioni” sempre più efficace ed estesa – si legge sul sito web ufficiale. Avezzano cambia volto, in sostanza, per essere sempre più “La città di tutti e per tutti”, nel rispetto degli spazi pubblici e della comunità».

