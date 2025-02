Avezzano, partono i cantieri per Piazza Matteotti, Piazza del Mercato, Piazza di San Pelino e Ciclovia delle Stelle

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:L’8 marzo, in Piazza Matteotti, conferenza stampa di presentazione degli interventi. Una città che si rinnova e guarda al futuro con opere di riqualificazione urbana che trasformeranno il volto del capoluogo marsicano – recita il testo pubblicato online. A marzo prenderanno il via interventi strategici che restituiranno spazi moderni e funzionali alla comunità: solo per citarne alcune, il restyling di Piazza Matteotti, la risistemazione di Piazza del Mercato e della Piazza di San Pelino, oltre all’ambizioso progetto della Ciclovia delle Stelle, che darà nuova vita all’ex ferrovia dello zuccherificio togliendo dal degrado un’area abbandonata da decenni – precisa la nota online. Le iniziative saranno presentate ufficialmente dall’amministrazione comunale venerdì 8 marzo alle ore 11 in Piazza Matteotti, con una conferenza stampa speciale – si apprende dalla nota stampa. La presentazione, infatti, sarà affidata a otto donne – sette amministratrici comunali e una giornalista – in un evento che celebra il contributo femminile nella costruzione della città del domani – Piazza Matteotti: un nuovo ingresso per viaggiatori e studenti – aggiunge la nota pubblicata. Uno degli interventi più attesi riguarda Piazza Matteotti, la piazza antistante la stazione ferroviaria dove l’amministrazione Di Pangrazio realizzerà anche 220 posti auto e che costituisce il primo step dell’ambizioso progetto di riqualificazione di Corso della Libertà. La riqualificazione, frutto di un’attenta programmazione e di un percorso partecipato con la cittadinanza, mira a trasformare la piazza, dando nuova luce all’area che, per i viaggiatori, è il primo accesso e il primo contatto con la città. Nella conferenza verranno illustrati i dettagli degli interventi: tra questi il mantenimento del verde esistente, due piccole rotatorie e una pavimentazione che richiamerà quella che sarà realizzata nel nuovo Corso della Libertà. Sul fronte viabilità verranno illustrate piccole modifiche sul tratto di Via Monte Velino – Sempre nella conferenza, il sindaco annuncerà alcune novità. Riguardo all’area ad oggi già pedonalizzata di Piazza Risorgimento, nei mesi scorsi è stata proposto alla città una ipotesi di copertura su via Corradini, davanti alla fontana, con una interessante struttura architettonica modulare ma il sindaco non esclude altre ipotesi di aree da pedonalizzare e giudica positivamente alcune scelte fatte per dare più spazio a pedoni e convivialità: “Aver chiuso alle auto il tratto di via Corradini si è dimostrata una decisione valida – Consideriamo altre ipotesi similari in altre aree” senza sbilanciarsi troppo in proposte che chiarirà in conferenza – Piazza del Mercato: si rimette mano all’opera per renderla più funzionale alle esigenze dei cittadini Tra gli interventi previsti c’è anche la risistemazione di Piazza del Mercato, oggi poco utilizzata e molto discussa, frutto di scelte di altre amministrazioni ma sulla quale il sindaco vuole agire per evitare che resti un elemento poco attrattivo – riporta testualmente l’articolo online. Obiettivo, garantire uno spazio funzionale e attrattivo per la quotidianità e per nuove iniziative – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nella conferenza il sindaco aveva dichiarato: “i progettisti ci sono venuti incontro per sanare e recuperare alcuni aspetti realizzativi – Può essere migliorata e resa idonea ad ospitare il mercato della terra e altee iniziative che abbiamo in mente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si lavorerà sulla parte superiore e sulla sistemazione a terra di panchine e aree gioco – Abbiamo risolto situazioni che sembravano inestricabili ed erano bloccate da venti anni, come quella del nuovo municipio e non possiamo lasciare la piazza così. Deve recuperare una vocazione aggregativa ed essere inserita nell’ambizioso asse nord – sud degli altri interventi che vanno dal nuovo municipio al progetto Avezzano Storica – si legge sul sito web ufficiale. Piazza di San Pelino: recupero e valorizzazione di un’area aggregativa Un altro intervento importante è quello che riguarda la Piazza centrale di San Pelino, uno spazio pubblico che sarà riorganizzato per renderlo più decoroso e funzionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La riqualificazione prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione, e di un’area pedonale con il miglioramento dell’arredo urbano – recita il testo pubblicato online. L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di rigenerazione urbana, volta a migliorare la qualità della vita e a valorizzare gli spazi cittadini attraverso progetti sostenibili e innovativi – precisa la nota online. È il primo tassello del Piano Quartieri, annunciato dall’amministrazione – Ciclovia delle Stelle: via il degrado, nuova vita per l’ex ferrovia dello zuccherificio Uno dei progetti più ambiziosi è la Ciclovia delle Stelle, un percorso ciclo-pedonale che trasformerà l’ex ferrovia dello zuccherificio, appena acquisita al patrimonio comunale dopo l’accordo con la società Rivalutazione Trara, in un moderno e gradevole tracciato che si estenderà per chilometri, collegando il centro città con il Fucino – I lavori che partono a marzo riguardano il primo tratto, quello da via Massa D’Albe, nei pressi della stazione, a via XX Settembre – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’amministrazione punta trasformare l’area dismessa in una risorsa per la cittadinanza, dando un destino luminoso alla vecchia ferrovia, sottraendola all’incuria e restituendola alla città come percorso dedicato agli sportivi e agli amanti della natura, sull’esempio delle grandi ciclovie italiane realizzate su tracciati ferroviari dismessi, come la celebre Via Verde dei Trabocchi – precisa il comunicato. Con questo progetto, la città si dota di un tassello strategico per la mobilità dolce, la promozione dello sport e la valorizzazione del territorio – La ciclovia non sarà solo un’opera infrastrutturale, dedicata a podisti e amanti delle due ruote ma un vero e proprio simbolo di rinascita urbana – si legge sul sito web ufficiale. L’intervento prevede la realizzazione di percorsi sicuri e attrezzati, con l’installazione di arredi urbani, aree di sosta e illuminazione pubblica – si legge sul sito web ufficiale. Un evento simbolico: 8 marzo, otto protagoniste La presentazione delle opere e di altre iniziative sarà affidata a otto donne, sette amministratrici e una giornalista – si apprende dal portale web ufficiale. La conferenza stampa si svolgerà in Piazza Matteotti alle ore 11 e sarà un momento di condivisione con i giornalisti e la cittadinanza, per illustrare nei dettagli gli interventi e raccogliere il contributo della comunità.

