Avezzano, Per la prima volta il “Requiem” di Mozart verrà suonato ad Avezzano, concerto nella Cattedrale più grande d’Abruzzo per la Santa Pasqua

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Un gradito e grande ritorno: lo eseguirà la Xylon Orchestra di Roma, diretta dal Maestro Paolo Matteucci – precisa il comunicato. All’interno del luogo di fede, il lascito musicale e spirituale di Mozart, composto nel novembre del 1791, poco prima di morire in circostanze misteriose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Wolfgang Amadeus Mozart, alla fine del XVIII secolo, diete vita ad un componimento che, ancor oggi, è oggetto di studi, di mistero e di performance – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Requiem in re minore K 626 è una composizione che mescola in maniera impeccabile le litanie tipiche di una messa funebre con la carica emotiva del mistero sacro della morte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Fu, a tutti gli effetti, l’ultima opera mozartiana, rimasta incompiuta proprio perché l’autore venne a mancare improvvisamente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si tratta di uno straordinario viaggio nell’ultimo universo di Mozart: drammatico, struggente e drammaturgicamente rilevante – Per la prima volta, l’opera verrà eseguita nella sua interezza – così come completata dall’allievo Franz Xaver Süssmayr, al quale il compositore affidò tutte le note prima di morire – all’interno della Cattedrale dei Marsi di Avezzano, la sera della Domenica delle Palme – L’iniziativa artistica è stata fortemente voluta e sostenuta dall’amministrazione comunale, che ha scelto di creare un nuovo momento di unione sociale e di cultura, denso di significati – precisa la nota online. “Stiamo parlando di un capolavoro – ha affermato il Maestro Paolo Matteucci, che dirigerà il concerto – Questa messa è un miracolo musicale: la complessa sequenza di note, tutte precisamente al loro posto, conferisce l’idea della perfezione, ispirando gioia, commozione e meraviglia – Abbiamo l’onore di offrire alla città di Avezzano e alla Marsica un augurio musicale importante e suggestivo, sperando che questo miracolo artistico possa riempire il digiuno di molte sensibilità, desiderose di musica – Grazie di cuore al sindaco per averci concesso il privilegio di eseguire questo capolavoro”. Non solo un componimento, ma un vero e proprio inno: l’apice è rappresentato dal “Lacrimosa”, il brano più struggente e conosciuto di tutto il Requiem. A partire dalle ore 21 di domenica 29 marzo, la composizione mozartiana verrà eseguita dalla formazione al completo della Xylon Orchestra di Roma, già protagonista, in città, dell’indimenticabile concerto a Teatro dedicato alle musiche immortali di Ennio Morricone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nella Cattedrale di Avezzano, si esibiranno 50 cantanti, che comporranno il coro, accompagnati da 23 musicisti – precisa la nota online. “Dopo il successo del concerto dell’Epifania, – ha sottolineato il sindaco Gianni Di Pangrazio – anche per la Santa Pasqua i nostri cittadini potranno godere di un momento unico ed intimo di comunione con l’arte, gratuitamente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sarà un evento corale e di ampia partecipazione emotiva – si apprende dal portale web ufficiale. Al Teatro San Carlo di Napoli, il Requiem è stato coreografato ed è divenuto addirittura un balletto – recita il testo pubblicato online. Oggi lo portiamo ad Avezzano per la prima volta: l’immensità della musica saprà farsi strada nella meravigliosa architettura della nostra Cattedrale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Stiamo costruendo, passo dopo passo, nuove abitudini culturali in città, dal Premio Avezzano ai grandi concerti di spessore”. “Quello che è riuscito a generare con la musica il genio di Mozart è stato l’effetto del pianto trattenuto a stento – riporta testualmente l’articolo online. L’Amen conclusivo, inoltre, esprime tutto il fervore religioso dell’autore – recita la nota online sul portale web ufficiale. – ha concluso il Maestro – L’opera, nella sua complessità, riesce a mettere in evidenza la fragilità umana, trasformando la paura della morte in una celebrazione dell’esistenza”. Mozart non ha mai ascoltato il suo Requiem: è un brano capace di fermare il tempo, grazie alla perfetta sintonia tra coro, orchestra e solisti.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Avezzano. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/