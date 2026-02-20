Avezzano, Per la prima volta in città il Torch Run di Special Olympics, Di Pangrazio:“Avezzano terra di pace, di sport, di valori e di inclusione”

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Cerimonia intensa, partecipata e resa ancora più preziosa dai sorrisi degli atleti Special Olympics. Il viaggio della torcia, simbolo d’integrazione, per la prima volta nella Marsica e in Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Guido Grecchi: “Grazie Avezzano: siamo orgo gliosi di esseri qui”. “La luce di Avezzano, oggi, è anche la luce d’Italia – si apprende dal portale web ufficiale. Per la prima volta nella nostra sto ria, abbiamo accolto il viaggio del Torch Run, con vivo entusiasmo da parte di tutta la nostra comunità: l’inclusione non è una teoria, è una pratica che deve essere appli cata quotidianamente – Noi crediamo fermamente nei valori universali dello sport, che è sin dall’antichità la prima forma di dialogo di pace tra i popoli – precisa la nota online. Un ringraziamen to speciale agli atleti che oggi sono qui e a tutti i dirigenti, i docenti e gli studenti delle nostre meravigliose scuole – si apprende dalla nota stampa. La soddisfazione, inoltre, raddoppia visto che saranno le vette di Ovindoli ad ospitare i Giochi nazionali di quest’anno, ovvero le nostre Do lomiti della Marsica”. Lo ha affermato questa mattina, tra i tanti giovani presenti e di fronte ad una gremitissima Piazza Risorgimento, il sindaco Giovanni Di Pangrazio, a margine di un’intensa cerimonia organizzata per l’eccezionale arrivo in città della tor cia olimpica, che accompagna l’avvio dei Giochi Nazionali Invernali Special Olympics, giunti alla 37esima edizione ed aperti come sempre ad atleti con e senza disabilità intellettive – si apprende dalla nota stampa. Per la prima volta nella loro storia, i Giochi – che comprendono gare di sci alpino, sci nordico, corsa con le racchette da neve e snowboard – coinvol geranno le Regioni del Centro Sud Italia e si terranno ad Ovindoli, dal 2 al 6 marzo – riporta testualmente l’articolo online. Special Olympics è il più grande movimento sportivo internazionale dedicato a perso ne con disabilità intellettive, attivo ad oggi in 190 Paesi nel Mondo e dal 1983 in tutte le Regioni italiane – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questa mattina, 50 runners tra atleti, studenti, volontari, rappresen tanti delle forze dell’ordine e alcuni componenti del Gruppo Sportivo della Polizia Locale di Avezzano hanno scortato la torcia fino al tripode, posizionato sul sagrato della Cattedrale dei Marsi, grazie anche all’immancabile collaborazione del Vescovo dei Marsi, Monsignor Giovanni Massaro – recita il testo pubblicato online. Ad accenderlo, lo studente Francesco Di Biase dell’Istituto “Serpieri”, anche lui atleta “speciale”, che ha pronunciato il giuramento Special Olympics: “Fa’ che io vinca, ma se non potrò vincere, fa’ che io sia coraggioso nel provarci”. “Questo giuramento è, per noi, uno stile di vita – ha asserito Guido Grecchi, responsabile Special Olympics Abruzzo – che deve riguardare tutta la società; ognuno di noi ha punti di debolezza, ma Special Olympics sceglie tutti i giorni di valorizzare le unicità e i punti di forza – si apprende dal portale web ufficiale. Avezzano è “città-manifesto” di in clusione: siamo tutti Unified Sport”. Hanno partecipato anche Roberto Pignalberi, responsabile del coordinamento “educazione motoria, fisica e sportiva” dell’Ufficio Scolastico Regionale, il vicesindaco Domenico Di Berardino, il consigliere comunale Maurizio Seritti e la consigliera comunale Concetta Balsorio, che si è occupata in prima persona dell’organizzazione – Presente per il Coni Abruzzo, il consigliere dele gato della Provincia dell’Aquila Carmine Silvagni – Accanto a loro, i comandanti del le Forze dell’Ordine – Il corteo è partito dalla sede comunale verso le ore 9, con una grande accoglienza da parte della cittadinanza – viene evidenziato sul sito web. “Il movimento sportivo fu fondato nel 1968 da una donna straordinaria e visionaria, di nome Eunice Kennedy Shriver, il cui punto di forza, nella vita, fu proprio la sorella Rosemary, giovane donna con una disabilità intellettiva – – ha concluso Grecchi – Queste due donne, assieme, fecero di tutto: nuotarono, andarono in barca e nel 1962 inaugurarono il primo campus estivo, con attività sportive, aperto anche a ragazzi con disabilità intellettive – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sostenne e di mostrò che ogni uomo e ogni donna nella vita ha il diritto di affermarsi come persona – Un grazie di cuore ad Ignazio De Micco e a Pamela Scipioni, rispettivamente presi dente provinciale Special Olympics e delegata per il settore scuola per l’impegno e la dedizione”. L’organizzazione di questa mattina è stata possibile anche grazie alla vici nanza di solidi organismi virtuosi e sociali del territorio, quali il dal Lions Club e la Fondazione Carispaq. Hanno preso parte alla manifestazione anche la Croce Ros sa Italiana, la Protezione Civile, i Runners e gli atleti della società Usa Sporting Club. Il 24 febbraio, il Torch Run arriverà a Roseto degli Abruzzi – precisa il comunicato. La cerimonia, inco minciata con le note dell’Inno d’Italia, è terminata con un flash mob di piazza, orga nizzato dal gruppo “Amici della danza” in sinergia con i ragazzi dell’associazione AIPD Marsica (Associazione Italiana persone con sindrome di down).

