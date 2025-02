Avezzano, Persone e famiglie in difficoltà al centro dell’azione del Settore Sociale del Comune di Avezzano nel 2024. Di Berardino: «Solo aiutando chi è in difficoltà senza lasciarlo indietro si fa avanzare tutta la comunità»

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:«Anche il 2024 appena trascorso è stato un anno denso di iniziative e attività di sostegno alle famiglie fragili o in difficoltà da parte del Comune di Avezzano che ha attivato diversi progetti – precisa il comunicato. Attività che continueremo anche nel 2025 e che resta centrale nel disegno di questa Amministrazione di cercare di aiutare e sostenere tutti i cittadini». Così il Vicesindaco con delega agli affari sociali del Comune di Avezzano, Domenico Di Berardino, sintetizza una parte dell’attività del Settore sociale, diretto dalla dirigente Laura Ottavi, soprattutto riguardo ai programmi realizzati in qualità di ECAD 3. Il Comune aderisce, mediante la presentazione di una propria proposta progettuale, agli avvisi emanati dalla Regione Abruzzo per l’adesione al Piano Regionale di Interventi a favore della Famiglia L.R. 95/95. La Regione, poi, con l’approvazione dei singoli progetti, distribuisce i fondi del piano regionale per la realizzazione dei detti interventi – Per l’annualità 2022 il progetto presentato da Avezzano ha avuto un finanziamento pari a € 36.454, vale a dire il valore complessivo del progetto – riporta testualmente l’articolo online. Grazie a queste risorse, quindi, gli uffici comunali competenti hanno potuto realizzare diverse iniziative che avevano tutte la finalità di sostenere e aiutare famiglie del territorio comunale che trovassero in situazioni di difficoltà fragilità e disagio – riporta testualmente l’articolo online. Progetti tutti realizzati nel 2024, come si diceva – si legge sul sito web ufficiale. È stato così possibile sostenere due Associazioni presenti nel territorio comunale, entrambe iscritte al RUNTS, che, con la loro attività hanno continuato a garantire il funzionamento del Centro Famiglia Diffuso, offrendo servizi rivolti a numerose famiglie, in particolare quelle multiproblematiche, con proprie risorse, in un’ottica di sussidiarietà. Realizzato anche il corso sull’affido familiare che ha costituito un’azione rilevante per il raggiungimento degli obiettivi del progetto e per il sostegno concreto alle famiglie residenti ad Avezzano e affidatarie di minori – precisa la nota online. L’iniziativa è stata realizzata da figure professionali come una psicologa e una educatrice – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli incontri hanno utilizzato il metodo basato sul confronto aperto e sulla condivisione esperienziale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A termine del percorso è emerso il bisogno di continuità e di confronto, sia con nuove giornate formative che con strumenti di supporto, soprattutto psicologico – riporta testualmente l’articolo online. In ultimo, ma solo in elencazione, ma centrale nell’azione promossa dall’Amministrazione comunale, l’erogazione di di sostegno economico per nuclei familiari in condizione di fragilità e per neo genitori di bambini nati prematuri – aggiunge la nota pubblicata. Un programma che, seppure nella limitazione dei fondi a disposizione, ha comunque rappresentato un sostegno importante per questi nuclei familiari che altrimenti non avrebbero avuto altri aiuti – aggiunge la nota pubblicata. «Aiutare singoli e nuclei familiari in difficoltà residenti nel territorio comunale di Avezzano – conclude il Vicesindaco Di Berardino – è una priorità di questa Amministrazione – Solo non lasciando solo e/o indietro nessuno si fa crescere tutta la città e la comunità intera ne trae beneficio – Noi, per quanto possibile, lo facciamo e continueremo a farlo».

