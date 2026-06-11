Il professor Natalino Irti, giurista di fama nazionale e illustre concittadino di Avezzano, è stato ricordato con profondo cordoglio da Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, per la sua scomparsa. Verrecchia ha espresso il suo dolore per la perdita del professor Irti, definendolo uno dei più autorevoli studiosi del Paese.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia ha ricordato di aver avuto il piacere di conoscere il professor Irti durante i suoi anni di studio all’Università La Sapienza di Roma, apprezzandone non solo le sue grandi competenze accademiche e professionali, ma anche le sue straordinarie qualità umane che lo hanno reso un punto di riferimento per generazioni di studenti e studiosi.

La scomparsa del professor Irti rappresenta una grave perdita per il mondo della cultura, del diritto e delle istituzioni italiane, secondo le parole di Verrecchia. Il professore è stato in grado di lasciare un segno indelebile attraverso il suo insegnamento, il suo pensiero e il suo contributo al dibattito giuridico nazionale.

Verrecchia ha voluto rivolgere le sue più sincere condoglianze alla famiglia, ai cari del professor Irti e a coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui. Le parole di Verrecchia pongono l’accento sull’importanza e sull’impegno del professor Irti nel campo della giurisprudenza, sottolineando il vuoto lasciato dalla sua scomparsa.

Il professor Natalino Irti è stato un punto di riferimento nel suo campo, e la sua eredità accademica e professionale continuerà a vivere attraverso le generazioni di studenti e studiosi che sono stati influenzati dal suo lavoro. La sua scomparsa rappresenta una perdita per tutta la comunità accademica e giuridica italiana.

Il comunicato stampa è stato diffuso dall’ufficio stampa, che ha riportato le parole di Verrecchia in merito alla scomparsa del professor Irti. L’Aquila, 11 giugno 2016, è la data in cui è stata resa nota la notizia della morte del giurista, suscitando il cordoglio e il rispetto da parte di quanti lo hanno conosciuto e stimato.