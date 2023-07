Avezzano, Piano di Emergenza Esterna dell’impianto P.R.S. Produzioni e Servizi S.r.l. di Avezzano Fase di consultazione della popolazione (D.M. 29 settembre 2016 n. 200)

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:

Si rende noto che la Prefettura dell’Aquila, d’intesa con il comune di Avezzano (AQ), nell’ambito delle attività di predisposizione del Piano di Emergenza Esterna dell’impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti “P.R.S. Produzioni e Servizi S.r.l.” di Avezzano, ai sensi dell’art. 26-bis della Legge 132/2018, ha avviato la fase di consultazione della popolazione prevista dal D.M. 29 settembre 2016 n. 200, rendendo disponibili le informazioni necessarie per un periodo non inferiore a 30 giorni – Pertanto, a tal fine, si procede alla pubblicazione sul sito web del Comune, della bozza della pianificazione, rappresentando che tale documento sarà disponibile anche sul sito web della Prefettura nella Sezione dedicata all’Area di Protezione Civile – si apprende dalla nota stampa. È possibile far pervenire entro il 10 Agosto 2023 alla Prefettura dell’Aquila eventuali osservazioni, proposte o richieste in merito al predetto documento che potranno essere prodotte in forma scritta anche mediante strumenti di comunicazione elettronica e telematica e inviate ai seguenti indirizzi: protcivile – pref_laquila@interno – recita il testo pubblicato online. it protcivile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. prefaq@pec.interno – it Le osservazioni pervenute saranno esaminate e valutate nell’ambito del gruppo di lavoro che ha proceduto all’aggiornamento della pianificazione – si apprende dalla nota stampa. Allegato: PEE

