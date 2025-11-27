Avezzano, Piante di ulivo e un “boschetto” di alberi donati dal Lions Club di Avezzano alle scuole primarie di I grado della città con la partecipazione del Comune. Duplice messaggio su tutela dell’ambiente e promozione della Pace

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Tre giornate dedicate dal Lions Club di Avezzano con l’Amministrazione comunale alla promozione dei messaggi di Pace e rispetto dell’Ambiente nelle scuole primarie di I grado della città. Il 23, 24 e 26 novembre appena trascorsi, infatti, la Presidente del Lions di Avezzano, la Professoressa Vincenza Alfonsi Terra, con la cerimoniera, dottoressa Franca Stornelli e alcuni soci, alla presenza dei dirigenti scolastici degli istituti interessati e dell’Amministrazione comunale, ha donato alcune piante di ulivo e un “boschetto” di alberi da piantumare e far crescere insieme alla sensibilità su queste tematiche – si apprende dalla nota stampa. Le scuole coinvolte nell’iniziativa del Lions Club di Avezzano, sono state le scuole “Mazzini-Fermi”, “Corradini-Pomilio” e “Vivenza-Don Bosco” alle quali è stato donato un albero di ulivo adulto ciascuna, la “Vivenza-Giovanni XXIII” alla quale sono state donate tre piante di ulivo di taglia più piccola e di età più giovane, mentre alla scuola “Collodi-Marini”, è stato donato il “boschetto” di albero che sarà installato nel piazzale intero del plesso scolastico della zona sud della città, nei pressi di Via Sandro Pertini – precisa il comunicato. In tutte e tre le mattinate, poi, gli alunni delle scuole hanno partecipato attivamente alla manifestazione con cartelloni elaborati a tema, intonando canti e suonando brani appositamente scelti con i loro insegnanti – precisa la nota online. Alla consegna delle piante, che sono poi state simbolicamente piantumate in alcuni casi dagli stessi ragazzi, hanno partecipato per l’Amministrazione comunale il Vicesindaco Domenico Di Berardino, l’assessore all’ambiente Maria Antonietta Dominici e la consigliera comunale Stefania Antidormi che hanno presenziato alle mattinate che il Lions di Avezzano ha dedicato alle scuole primarie di I grado di Avezzano – Le piantumazioni delle piante sono state completate nei giorni 25 e 16 novembre appena passati – Si è trattato di una festa, quindi, che ha visto coinvolte le scuole della città, con insegnanti, dirigenti scolastici, collaboratori e alunni, gli amministratori comunali e i vertici del Lions di Avezzano promotori dell’iniziativa, alla cui base c’era la promozione di due temi di grande attualità e importanza come la tutela dell’Ambiente in cui viviamo e la necessità di farsi portatori di Pace in un momento storico decisamente complesso e difficile – Gallery

