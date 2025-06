Avezzano, Piazza Matteotti, si parte. Continua l’opera di modernizzazione della città. Aggiudicati i lavori alla ditta Ricci

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Ribasso del 4,95%. Maxi intervento in zona stazione con investimento complessivo di 2 milioni e 100 mila euro – aggiunge testualmente l’articolo online. 220 posti auto per creare parcheggi prima di procedere al restyling di Corso della Libertà La riqualificazione di piazza Matteotti entra nel vivo – recita il testo pubblicato online. È stata aggiudicata ufficialmente la gara per i lavori di restyling e rifunzionalizzazione dell’area davanti alla stazione, primo tassello della rigenerazione del centro cittadino voluta dall’amministrazione Di Pangrazio che coinvolgerà anche Corso della Libertà fino a Piazza Risorgimento – A vincere l’appalto – dopo la procedura negoziata con invito a presentare offerte rivolto 10 operatori – è stata la ditta Ricci Guido s.r.l. di Castel di Sangro, con un ribasso del 4,95%. Il contratto prevede un importo post-gara di 1.491.811,44 euro oltre Iva per un progetto che darà un nuovo volto a uno degli spazi urbani più importanti della città. L’intervento comprende la realizzazione di un parcheggio da 220 posti, nuove aree pedonali pavimentate in pietra, arredi urbani, impianti di illuminazione a basso consumo e spazi verdi integrati – Vengono mantenute le alberature esistenti e creati percorsi accessibili a tutti – precisa il comunicato. Il progetto ispirato al concetto di viale urbano ridisegna l’asse tra la stazione e Corso della Libertà con una visione moderna ed anche la pavimentazione sarà collegata per creare uno spazio complementare al nuovo Corso – In sostanza la scelta dell’amministrazione è stata quella di procedere prima alla definizione della nuova piazza con i posti auto, venendo anche incontro alle esigenze del mondo del commercio e di chi deve recarsi in centro per gli acquisti, e poi procedere al restyling di Corso della Liberà. “Il programma ambizioso di lavori pubblici va avanti senza sosta – spiega il sindaco Giovanni Di Pangrazio – per dare vita al nuovo cuore di Avezzano – Piazza Matteotti diventerà finalmente il biglietto da visita della città: una vera porta urbana moderna, accogliente e funzionale con un parcheggio custodito – recita il testo pubblicato online. Un luogo vivo, accogliente senza situazioni di degrado che abbiamo visto in passato – riporta testualmente l’articolo online. Il lavoro dei nostri tecnici è encomiabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Stanno operando senza sosta, nonostante siano in numero insufficiente perché per anni, nei comuni, le assunzioni sono state bloccate”. Scatta così un altro cantiere strategico a poche settimane da quelli dell’asilo Orsetto Bernardo, dell’asilo di via Fucino, della scuola d’infanzia di via Pertini, della risistemazione di piazza del Mercato, della Ciclovia via delle stelle che toglierà dall’incuria la vecchia ferrovia dello zuccherificio – il cantiere apre in questi giorni- e della rotatoria di via XX Settembre che sarà oggetto – come anticipato ieri- del posizionamento di un’opera artistica che ricorda i valori del Rugby. Un intervento , questo di Piazza Matteotti, che punta a ricucire il tessuto urbano tra la stazione ferroviaria e Corso della Libertà, “in coerenza – si legge nella determina del dirigente Antonio Ferretti – con la visione di una Città attrattiva e sostenibile che punta al miglioramento della qualità̀ urbana ed a riportare la vita di qualità̀ in centro, recuperando luoghi storici, spazi verdi pubblici, strade e piazze in modo che la cittadinanza possa riappropriarsi delle bellezze della città e della vita urbana di qualità̀, stimolando anche una nuova economia e favorendo la crescita culturale e civica”. Con l’aggiudicazione dei lavori – firmata oggi- si entra nella fase operativa: il cantiere partirà a breve, seguendo il cronoprogramma del 2025.

