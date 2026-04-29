Avezzano, Piazza Risorgimento di Avezzano si veste per tre giorni di fantasia, creatività, spettacolo e divertimento: dall’1 al 3 maggio torna “Avezzano Comix and Games” con l’edizione 2026

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il forte gradimento e il grande successo di partecipazione dello scorso anno hanno indotto gli organizzatori e il Comune di Avezzano a proseguire l’esperienza dell’estate 2025 proporre così la seconda edizione dell’Avezzano Comix and Games. Dall’1 al 3 maggio prossimi, infatti, Piazza Risorgimento si vestirà per tutti e tre i giorni di fantasia, creatività, spettacolo e divertimento per tutta la famiglia visto che lo scorso anno la manifestazione ha attirato ragazzi, adulti, genitori e figli, tutti accomunati dalla passione per fumetti, videogiochi, cultura pop e mondo fantasy. La manifestazione è curata dalla Scuola di Fumetto, realtà di riferimento nel panorama artistico e formativo, che garantisce qualità e valore culturale all’intero evento – recita il testo pubblicato online. Dopo il successo della prima edizione, come si diceva, il festival torna con un programma ancora più ricco e ambizioso: artisti internazionali, aree espositive, merchandising di settore e momenti di incontro con autori e creator, oltre a panel dedicati al gaming realizzati in collaborazione con Zagarolo Game City. Grande novità di questa edizione sarà l’Artist Alley, uno spazio interamente dedicato a illustratori, fumettisti e creativi, dove il pubblico potrà incontrare da vicino gli artisti, scoprire le loro opere e assistere dal vivo al processo creativo – recita il testo pubblicato online. Tra gli ospiti spicca la presenza del vignettista satirico Passpartout. Cuore culturale della manifestazione sarà l’area conferenze, con talk e approfondimenti dedicati al mondo del fumetto e dell’illustrazione – Grande spazio anche allo spettacolo, con momenti di forte impatto scenico e musicale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sabato 2 maggio, alle ore 21, si esibirà l’Orchestra I Musci Lotariani, composta da 40 talentuosi musicisti diplomati nei migliori conservatori, capace di trasformare la forma orchestrale in un flusso sonoro di energia, intensità e rottura degli schemi tradizionali – Domenica 3 maggio alle ore 19 sarà invece la volta delle ArteMuse, protagoniste di una performance immersiva che unisce immaginario e linguaggi contemporanei – precisa la nota online. Non mancheranno band tematiche, esibizioni live e intrattenimento diffuso lungo tutta la manifestazione – si apprende dalla nota stampa. Immancabile la gara cosplay, con una giuria d’eccezione pronta a premiare le migliori interpretazioni – aggiunge la nota pubblicata. Il festival dedica inoltre uno spazio speciale a un progetto editoriale dal forte valore simbolico: un fumetto nato da uno sguardo autentico e personale, che diventa linguaggio universale capace di attraversare confini, modalità percettive e differenze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un’opera, quindi, che non si limita a essere racconto, ma esperienza di comunicazione inclusiva, dove il segno grafico si fa ponte tra mondi interiori e letture possibili, restituendo alla narrazione disegnata la sua funzione più profonda: dare forma a ciò che trova strade diverse per esprimersi – Non mancheranno le attività dedicate al gioco: tornei di giochi di ruolo, carte collezionabili, spettacolari sfide di spade laser e tanto divertimento in perfetto stile nerd, pensato per coinvolgere partecipanti di tutte le età. Particolare attenzione sarà dedicata anche al tema dell’inclusione sociale, con iniziative pensate per rendere il festival sempre più accessibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tra queste, uno stand dedicato alla comprensione del linguaggio Lis (la Lingua dei Segni Italiana), curato dall’Ente Nazionale Sordi, come presidio di accessibilità e partecipazione culturale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Insomma, segnatelo fra le date da ricordare: ad Avezzano, dal 1° al 3 maggio, in Piazza Risorgimento tornano protagonisti il mondo del fumetto, del gioco e dalla fantasia – viene evidenziato sul sito web. Impossibile non esserci!

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Avezzano. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/