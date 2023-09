Avezzano, Pienone in centro per sentieri e sapori. si chiude alla grande ViviAvezzano

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Musica, spettacolo e ancora una volta la partecipazione di tanta gente hanno reso magica l’atmosfera della serata conclusiva di Sentieri e Sapori – È sceso il sipario quindi, ieri sera, sui grandi eventi dell’estate di ViviAvezzano, in particolare sulla manifestazione, realizzata in tre diversi momenti dell’estate (26 luglio, 9 agosto e 15 settembre), voluta dall’Amministrazione Comunale, con l’organizzazione di Confesercenti, sotto la direzione di Bruno Panetta, responsabile Fismo, condivisa anche dalle altre associazioni di categoria, e con il coordinamento di Giovanna Favoriti. Il calendario degli eventi estivi si è prolungato fino alla metà di settembre, offrendo ai cittadini di Avezzano e della Marsica una serata di movimento, spettacolo e dj set. Tanti artisti del territorio sono stati protagonisti nelle aree musicali allestite ad hoc per accompagnare con piacere la passeggiata di migliaia di persone nel centro città. La seconda parte della serata è stata dedicata ai più giovani con un Dj Festival in Piazza Risorgimento coordinato da Paul Jockey e con la partecipazione di tanti talentuosi giovani: Brix Dj, MichelJ, GiovenDj e BismoDj. “Un efficiente gioco di squadra con le associazioni che è stato il tratto tipico di quest’edizione di #ViviAvezzano che, non a caso, ha registrato presenze che non si vivevano da anni, con proposte per tutti i gusti, apprezzate dai concittadini e dai tanti che sono arrivati da fuori città”, sottolinea il consigliere comunale, Lucio Mercogliano –

