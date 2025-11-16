Avezzano, Piero Cipollone (BCE) agli alunni della Marsica: “Studiate e siate curiosi, se ci si impegna per l’Europa ci si impegna innanzitutto per sé stessi e per le proprie comunità”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Incontro e confronto, ieri mattina, sulle nuove dinamiche europee e sull’euro digitale, grazie ad un ospite d’eccezione, Piero Cipollone, membro del Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea – si legge sul sito web ufficiale. Incontro al Teatro dei Marsi, curato dal Liceo “Torlonia-Croce” col supporto dell’Amministrazione comunale di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. All’inizio l’Inno di Mameli e poi, come degna conclusione, l’Inno d’Europa – viene evidenziato sul sito web. Al centro, un dialogo vivace, serrato e approfondito sulle dinamiche europee, sulle principali nozioni di economia e sulla novità dell’euro digitale, tenuto dall’economista di fama mondiale e membro del Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea Piero Cipollone, nato a Cese, frazione di Avezzano, nel 1962. Un figlio illustre della terra marsicana protagonista, assieme agli studenti delle scuole superiori di secondo grado della città di Avezzano, di una mattinata intensa e ricca di spunti di riflessione, nel corso della quale si è discusso sul senso d’Europa oggi e sulla costruzione di un benessere sociale, che parte proprio dagli equilibri dell’economia mondiale, con uno sguardo rivolto alle nuove generazioni – precisa il comunicato. L’evento, di alto valore umano e formativo, è stato organizzato dal Liceo “Torlonia-Croce” di Avezzano, coordinato dalla dirigente Annamaria Fracassi, con il supporto totale dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Di Pangrazio, che ha sottolineato, in apertura: “Le storie dei nostri concittadini illustri sono indispensabili poiché forniscono esempi virtuosi di vita e di carriera ai nostri ragazzi – precisa il comunicato. Avere, nel mondo, un così alto rappresentante territoriale, ci inorgoglisce e ci fa sognare in grande – recita la nota online sul portale web ufficiale. Infonde ai nostri ragazzi la luce dell’ambizione e l’effetto della forza di volontà. La Marsica è un territorio di lavoratori, è vero, ma è ed è stata anche una terra di pensatori: di persone che, con la forza delle loro idee e del loro pensiero originale, hanno avvicinato metaforicamente continenti diversi e rivoluzionato aspetti della società. Entusiasti di poter contare su un concittadino di così alto profilo”. Ha parlato dell’internazionalizzazione della scuola abruzzese e dei suoi egregi risultati, il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Massimiliano Nardocci – precisa la nota online. Laureato in Economia presso l’Università “La Sapienza” di Roma, dopo aver maturato una formazione classica ed umanistica nel sistema scolastico di Avezzano, Piero Cipollone ha continuato gli studi, con intelligenza e caparbietà, in California, presso l’Università di Stanford, tra le più prestigiose degli Stati Uniti d’America – viene evidenziato sul sito web. Ha operato per 15 anni nella Banca d’Italia, divenendo nel 2007 prima Commissario straordinario e poi presidente dell’Istituto nazionale di ricerca INVALSI. Arriva, poi, a ricoprire l’incarico di direttore esecutivo della Banca Mondiale in rappresentanza dell’Italia – si legge sul sito web ufficiale. Nell’autunno del 2023, viene nominato componente dell’executive board della BCE, dopo aver rivestito il ruolo di vice direttore generale della Banca d’Italia – si apprende dal portale web ufficiale. Cipollone, commosso, nel corso del suo intervento, ha ricordato la figura dell’economista Ezio Tatarella, ammazzato dalle Brigate Rosse durante un attentato, nell’anno 1985: fu decisivo per la sua formazione accademica e professionale – “Cosa può fare l’Europa per noi? – ha detto Cipollone – Forse sarebbe il caso di chiedersi cosa possiamo fare noi per l’Europa, perché lavorando e impegnandoci per l’Europa, lavoriamo e ci impegniamo per noi stessi e per le nostre comunità. Anche il concetto di studiare fuori o lavorare fuori deve essere superato: tutta l’Italia è casa nostra, così come tutta l’Europa è casa nostra e non ha barriere reali: io, ad esempio, mi sposto da Roma a Francoforte spesso, non accusando mai il senso di “confine” che, a volte, regna solo nelle nostre teste – si apprende dalla nota stampa. Ai ragazzi dico: siate curiosi, approfondite ciò che vi piace, leggete i giornali tutti i giorni e siate appassionati, ma studiate sempre – La base di tutto è lo studio: io, le mie radici, non le ho mai dimenticate e appena posso torno a Cese per respirare aria di casa e di tranquillità e per riappropriarmi di quella vita di comunità che mi è rimasta nel cuore”, ha concluso – recita il testo pubblicato online. A salutare il noto economista di fama mondiale, il Vescovo dei Marsi Mons. Giovanni Massaro, il viceprefetto Girolami, l’assessore alla cultura della Regione Abruzzo Roberto Santangelo e il consigliere regionale Massimo Verrecchia – Al termine dell’incontro, il professor Franco Letta, insegnante di italiano e di latino del dottor Cipollone e dei suoi fratelli ai tempi del Liceo, ha consegnato all’economista una targa-ricordo a nome dell’amministrazione comunale e del Liceo: “suggello” d’affetto, di stima e di radici condivise – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

