Avezzano, Più fondi per migliorare ancora la gestione di strutture e servizi: approvato dal Comune il Piano di gestione della Riserva del Salviano

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Pierleoni: «Bene prezioso e centrale per la città e la Marsica che vogliamo valorizzare» AVEZZANO – «La Riserva del Salviano rappresenta un patrimonio naturale, storico, culturale e architettonico di primaria importanza per la città e per la Marsica – si legge sul sito web ufficiale. L’approvazione del Piano di Gestione 2025 si inserisce nel quadro di azioni che questa Amministrazione vole portare avanti per la sua promozione, partendo dalla valorizzazione e migliore conoscenza di strutture e servizi della Riserva, senza tralasciare, anzi potenziando, la cura del verde e la pulizia dei sentieri». Così l’assessore Alessandro Pierleoni sintetizza il senso di un atto che non è solo un mero atto amministrativo dovuto, ma un impegno che l’Amministrazione comunale prende con la città e la Marsica per la valorizzazione e promozione della Riserva del Salviano, uno dei luoghi più amati da avezzanesi e marsicani in generale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Comune di Avezzano, ogni anno, presenta il Piano di Gestione della Riserva alla Regione Abruzzo che poi provvede ad erogare i fondi necessari che, infine saranno gestiti, come da programma, dall’Ufficio per la Riserva del Salviano del Comune di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. E la Riserva stessa non è solo natura, ma anche un ecosistema particolare e delicato, una serie di percorsi e cammini che intrecciano storia e tradizioni popolari, e anche beni culturali e architettonici che si trovano su tutto il territorio protetto – , sottolineando anche il Santuario della Madonna di Pietraquaria che, fatto di grande rilevanza, è stata inserita fra le chiese giubilari. Senza dimenticare, poi, la sua prima e forse più importante particolarità: la Riserva del Salviano si può definire uno dei pochissimi parchi alle porte, anzi all’interno, di un grosso centro urbano come Avezzano – recita il testo pubblicato online. Tutto questo insieme, quindi, ha condotto l’Amministrazione, con Sindaco Di Pangrazio e Assessore Pierleoni in testa, a decidere di valorizzare, sviluppare, promuovere rendere sempre più fruibile e sempre in modo migliore, la Riserva con le sue bellezze, ma anche con i sui servizi e strutture – recita la nota online sul portale web ufficiale. In quest’ottica, quindi, il Comune, oltre a portare avanti la gestione ordinaria della Riserva, punterà ad utilizzare le maggiori risorse impegnate nell’aprire e far conoscere alla popolazione, oltre al rapporto consolidati e proficui con gli istituti scolastici, il Centro Cea della Casa del Pellegrino e l’Aula Verde Didattica, strutture di grande interesse non solo didattico e ambientale, ma a livello culturale in senso più largo – aggiunge testualmente l’articolo online. «Proprio per questo motivo – riprende e conclude l’Assessore Pierleoni – abbiamo previsto maggiori fondi da impiegare in personale e servizi al fine di migliorare e incentivare sempre più la conoscenza e l’utilizzo dei servizi e delle strutture presenti nella Riserva che dovrà assumere sempre più un valore centrale per la città, per la Marsica e l’Amministrazione».

