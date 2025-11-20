Avezzano, Più libri per tutti, parte domani ad Avezzano la nuova avventura del “Labirinto”: progetto arrivato primo in classifica al bando nazionale “Città che legge”

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Stamattina la conferenza stampa di presentazione del progetto corale, supporto da una rete di 22 partner. Il vicesindaco Domenico Di Berardino: “Abbiamo raddoppiato i finanziamenti da investire che ci sono arrivati dal Ministero proprio perché la cultura è uno dei pilastri della nostra guida amministrativa”. “Per noi ragazzi, il labirinto incarna il senso della crescita: è una via d’ingresso e, allo stesso tempo, una via d’uscita – viene evidenziato sul sito web. È un simbolo di formazione, d’ingegno e di possibilità”. Lo ha detto stamattina la giovane Nicole, studentessa di una scuola di Avezzano, al termine della conferenza stampa di presentazione del progetto “Il Labirinto”, arrivato primo al bando nazionale “Città che legge”, promosso dal Centro per il libro e la lettura delMinistero della Cultura – si legge sul sito web ufficiale. Di fronte ad una platea numerosissima e che ha abbracciato tutte le fasce d’età – dai bambini della scuola dell’infanzia sino ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado – è stato il vicesindaco Domenico Di Berardino, con delega alle politiche scolastiche, a salutare tutti i presenti, ricordando “il forte impegno dell’amministrazione comunale nel settore della cultura – si legge sul sito web ufficiale. Abbiamo voluto raddoppiare con fondi nostri il finanziamento arrivato dal Ministero proprio per consentire più attività e l’acquisto di nuovi libri ed e-book da destinare al patrimonio librario del territorio”. Il progetto “Il Labirinto”, che mette insieme storie, teatro, cultura, lettura e inclusività, è nato qualche tempo fa dalla scintilla della consigliera comunale Alessandra Cerone, che ha dato il via a tutta la progettazione, con una vasta rete di 22 partner, grazie al magistrale lavoro tecnico del Settore Sociale, guidato dalla dirigente Laura Ottavi, affiancata dalla dottoressa Marika Di Pangrazio, responsabile per il Comune delle politiche scolastiche – si apprende dalla nota stampa. “7 labirinti diversi per 7 diverse tematiche, anche sociali da affrontare – – ha affermato in conferenza stampa l’assessore comunale Maria Antonietta Dominici – La nuova avventura culturale incomincerà già da domani, 21 novembre, alle ore 11 nei giardini di Palazzo Torlonia, con il primo labirinto dedicato alla natura – viene evidenziato sul sito web. Grande attenzione verrà riservata anche ai temi dell’inclusione e della lettura vissuta come strumento di libertà. Due eventi però, su tutti, voglio sottolineare, data la loro rilevanza empatia e di comunità: il primo è quello che avverrà all’interno del Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Avezzano il giorno dell’Immacolata; verrà messa in scena una favola animata dalla Compagnia Teatrale “Il volo del Coleottero”. Il secondo evento, invece, verrà realizzato in più giorni (il 2, il 9 e il 16 dicembre) e verrà organizzato tra le mura della casa circondariale – si apprende dalla nota stampa. Proprio qui, i ragazzi dell’IIS Galilei-Bellisario e dell’IIS Majorana leggeranno storie di vita e pagine di letteratura assieme ai detenuti – “E proprio Umberto Eco una volta disse che chi non legge, a 70 anni, avrà vissuto una sola vita, chi legge, invece, avrà vissuto cinquemila anni – precisa il comunicato. – ha affermato, in chiusura, la dottoressa Alessandra Mancinelli, fondatrice assieme a Maria Rita Rantucci della Cooperativa “Cultura Mirabilis” e archivista di stato in pensione – Il libro non è solo un oggetto, è qualcosa che dà di più e che trasporta nel mondo – Grazie al Comune, che dà sempre grandi occasioni per esprimere le potenzialità di questo territorio, come cooperativa stiamo lavorando da tempo sull’archivio e sulla biblioteca comunali, che vedranno la luce a breve in una rinnovata forma – Sono progetti che riportano al centro la bellezza del sapere e l’educazione al pensiero critico”. Nella rete dei partner ci sono “Appennini For All”, l’associazione “Prometeo”, La scuola di musica “Just Music Avezzano”, l’associazione “La Madia”, la libreria Ubik, la Mondadori, la libreria Panella, il Caffè letterario “Vieni via con me” e l’associazione Help Handicap. Per le scuola, partecipano attivamente gli alunni e i docenti di tutti e quattro gli Istituti comprensivi della città e le scuole secondarie di secondo grado “Serpieri”, “Torlonia-Corce”, “Majorana”, “V. Pollione”, “Galilei-Bellisario” e la scuola paritaria “San Giovanni”.

