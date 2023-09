Avezzano, Polizia Locale della Marsica, approvato all’unanimità lo scioglimento della convenzione tra Avezzano e Celano, assessore Basilico: “Gli agenti tornano a totale disposizione del nostro territorio comunale”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:

Chiuso il capitolo sperimentale, si volta pagina ad Avezzano – Oggi pomeriggio, il Consiglio comunale, come settimo punto all’ordine del giorno, ha approvato all’unanimità, rendendolo, quindi, esecutivo, lo scioglimento della convenzione nata a fine 2021 tra il Corpo della Polizia Locale di Avezzano e il Corpo della Polizia Locale di Celano – recita il testo pubblicato online. Con una nuova delibera, si è per il momento archiviato un periodo di ‘laboratorio’ della sicurezza incrociata e condivisa nel territorio delle due città. A discutere il punto in assise, è stata l’assessore delegata al ramo, Cinzia Basilico, che ha posto l’accento sulla sollecitata richiesta, emersa soprattutto negli ultimi tempi, di maggior presenza degli agenti di Polizia Locale in città, soprattutto in alcuni punti sensibili e strategici – precisa la nota online. “Da quando mi sono insediata come assessore alla sicurezza – ha detto – ho subito attivato un canale diretto con la cittadinanza, accogliendo in Comune delegazioni di residenti e commercianti per ascoltare da vicino e senza interferenze le loro necessità e i loro bisogni – aggiunge la nota pubblicata. Ad oggi, Avezzano ha a disposizione circa 32 agenti per coprire l’intero territorio comunale; un numero – ha aggiunto la Basilico – destinato ancora a decrescere: a fine anno, infatti, ne perderemo altri due per pensionamento, oltre ai sei già persi dall’inizio della convenzione stipulata con Celano – recita il testo pubblicato online. Fortunatamente da poco abbiamo riattivato la macchina dei concorsi e delle assunzioni in Comune”. La convenzione, nata dall’intesa tra le due municipalità, era stata creata inizialmente per potenziare i servizi sui territori in fatto di sicurezza e tutela del cittadino – L’accordo intercomunale – ratificato attraverso due consigli comunali specifici – aveva dato vita ad un Corpo unico, composto in totale, all’epoca, da 54 agenti (42 di Avezzano e 14 di Celano). “Voglio ribadire che abbiamo assistito ad una sperimentazione sicuramente avveniristica per la Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. – ha asserito l’assessore – Oggi, però, dobbiamo fare i conti con una società che sta mutando le sue esigenze, anche in fatto di richiesta e risposta della sicurezza – viene evidenziato sul sito web. Una serie di congiunture organizzative ha impedito il raggiungimento degli obiettivi prefissati con la stipula della convenzione: nello specifico, – ha spiegato la Basilico – gli articoli 7, 9 e 11 sono rimasti completamente disapplicati”. Gli agenti, quindi, torneranno presto nella piena disponibilità del nostro territorio comunale, mentre il sindaco di Avezzano e il sindaco di Celano affronteranno già a partire dalle prossime settimane, assieme, l’iter formale che porterà allo scioglimento effettivo della convenzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. A tal proposito, il consigliere comunale Antonio Del Boccio ha proposto un emendamento, che è stato approvato all’unanimità, e che demanda al sindaco di Avezzano il compito di concordare i passaggi per lo scioglimento della convenzione stessa, con un tempo di massimo 12 mesi per completare gradualmente tutte le operazioni.

