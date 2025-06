Avezzano, Pomilio, “ammessa” con il massimo dei voti: il comune intercetta il finanziamento PNRR da 901 mila euro per la nuova palestra. Il sindaco Di Pangrazio: “Un regalo di fine anno scolastico!”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:“Comune di Avezzano, Nuova Costruzione, ammesso”. Sembra il verdetto atteso con ansia da uno studente prima degli esami – aggiunge la nota pubblicata. Ed in un certo senso è così. Solo che, in questo caso, ad essere ammesso è un maxifinanziamento da quasi un milione di euro per una palestra nuova di zecca – si legge sul sito web ufficiale. E a risultare promosso è il progetto del comune di Avezzano, redatto e presentato dall’amministrazione comunale a beneficio della scuola Pomilio – recita il testo pubblicato online. Per la scuola primaria dell’Istituto comprensivo Corradini Pomilio arriva così il finanziamento del PNRR – Next Generation EU, di 901.600 euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Un traguardo che non riguarda un singolo alunno, ma un’intera comunità scolastica – viene evidenziato sul sito web. Il progetto prevede la costruzione di una palestra nuova di zecca, per un totale di 468 metri quadrati, comprensivi di spogliatoi per alunni e docenti, spazi tecnici e impianti moderni – precisa il comunicato. La struttura servirà 13 classi, 291 studenti, che fino ad oggi erano costretti a condividere la palestra con la scuola Vivenza – si apprende dal portale web ufficiale. Con questa nuova realizzazione, la Pomilio potrà contare su un impianto sportivo dedicato, autonomo e multifunzionale, a completamento di una struttura già rinnovata e dotata, negli anni scorsi, di campi esterni moderni, come quelli di basket e pallavolo, grazie a precedenti investimenti dell’amministrazione comunale – Ma c’è di più. La nuova palestra non sarà solo al servizio degli alunni: fuori dall’orario scolastico potrà ospitare eventi, manifestazioni e attività aperte alla città. Un centro vivo, accessibile, pronto ad accogliere sport, cultura e socialità. Un modo per dare una cornice strutturale moderna, sicure e all’avanguardia, agli sforzi didattici che già stanno facendo la dirigente Irene Bracone, e il corpo docente – si apprende dalla nota stampa. A essere promossa è anche la visione dell’amministrazione comunale, che continua a investire con determinazione e lungimiranza sulle infrastrutture scolastiche e sulla crescita dei più giovani – precisa il comunicato. Già al top in Italia per numero di scuole del tutto nuove e mentre sono in fase di costruzione due asili nido (Orsetto Bernardo e via Fucino) e una scuola d’infanzia (via Pertini), il sindaco Giovanni Di Pangrazio, sembra non avere nessuna intenzione di mollare il podio delle città più meritevoli sulla sicurezza scolastica e la innovatività delle strutture: un podio conquistato a suon di progetti e investimenti intercettati – precisa il comunicato. Ma oggi, nel dare la notizia, il primo cittadino trova una chiave di lettura collegata alle emozioni vissute dagli studenti in queste ore: “È un regalo di fine anno per i nostri ragazzi – precisa la nota online. Il Comune come sempre ha fatto il suo dovere: abbiamo progettato, partecipato al bando e ottenuto il finanziamento – È una delle direzioni più belle del PNRR – aggiunge il sindaco –: trasformare le scuole in presidi attivi, condivisi, in luoghi che si aprono al quartiere e che diventano punto di riferimento per tutti – aggiunge la nota pubblicata. È anche così che si costruisce una comunità forte, unita e partecipata – si legge sul sito web ufficiale. L’anno scorso abbiamo inaugurato splendidi campi sportivi da basket e pallavolo all’esterno, a beneficio della scuola Pomilio e della Vivenza – Adesso arriva un altro gioello” “Avezzano sta diventando un esempio nazionale – conclude il sindaco – Non ci siamo limitati a rimettere a posto le strutture, ma stiamo ridisegnando il volto delle scuole, con attenzione al benessere degli studenti, all’inclusione, alla sostenibilità. La palestra della Pomilio è l’ultima dimostrazione di un impegno costante – ” Significativo il commento della dirigente Irene Bracone: “Tutta la comunità scolastica accoglie con grande gioia la notizia e ringrazia il Sindaco, l’amministrazione e il dirigente dell’ufficio tecnico per l’impegno profuso nella ricerca di finanziamenti – aggiunge la nota pubblicata. Siamo una scuola che cura quotidianamente il benessere fisico e psicologico dei bambini, convinti che l’attività motoria in uno spazio dedicato possa contribuire enormemente alla crescita sana delle nostre alunne e dei nostri alunni – precisa la nota online. L’Amministrazione comunale, in una logica di condivisione di intenti, ancora una volta, ci fa sentire di essere al fianco della scuola e delle famiglie – recita la nota online sul portale web ufficiale. ”

