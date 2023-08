Avezzano, Porte aperte per 2 istruttori amministrativi e 4 agenti di Polizia Locale

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Scattano le nuove procedure: opportunità di ingresso nella P.A. e di riavvicinarsi a casa per chi è già assunto negli enti locali Il Comune di Avezzano accelera il nuovo corso in materia di assunzioni e di rafforzamento delle piante organiche del personale, inaugurato qualche mese fa dal sindaco Di Pangrazio – riporta testualmente l’articolo online. Sei nuove figure, che andranno a irrobustire la pianta organica delle risorse umane a disposizione dell’Ente e al servizio della città, verranno inserite presto a tempo indeterminato – recita il testo pubblicato online. Tra loro, quattro nuovi agenti di Polizia Locale (due con avviso di mobilità e due con bando di concorso). L’assessore delegata al ramo, Cinzia Basilico, e il dirigente del settore Luca Montanari stanno lavorando per far scorrere le graduatorie e per portare a pubblicazione tutti gli avvisi programmati. Allo scoccare della mezzanotte verrà pubblicato sulla piattaforma InPA (portale del reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica) l’avviso pubblico per la mobilità per la copertura di due posti di istruttore amministrativo che sarà seguito, a giorni, dalla pubblicazione di un altro avviso pubblico per la mobilità di due agenti di Polizia Locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Altri due agenti, invece, verranno assunti tramite concorso pubblico – “Dopo tanti anni di congelamento delle piante organiche, oggi sottodimensionate, – commenta l’assessore Basilico – inseriamo nuove energie nella macchina amministrativa”. Nelle prime settimane del mese di luglio, è stato già pubblicato un avviso di mobilità per due posti di funzionario amministrativo – aggiunge testualmente l’articolo online. Si sta ora procedendo all’assunzione di un istruttore tecnico geometra mediante scorrimento della graduatoria vigente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Entro il 7 settembre 2023, inoltre, sarà possibile presentare istanza di partecipazione al bando di concorso pubblico per esami per la copertura di due posti di istruttore contabile ragioniere – Il tutto rientra nel piano delle 35 nuove assunzioni approvato dall’amministrazione comunale nel mese di giugno e valido per il triennio 2023-25. “Con la mobilità, – conclude la Basilico – professionalità nate nel nostro territorio avranno la possibilità di tornare a casa e professionisti di altre città potranno scegliere la nostra, per costruirsi una vita in un territorio che offre una ottima qualità della vita per sé e per la propria famiglia, tra l’altro con le scuole più sicure d’Abruzzo”.

