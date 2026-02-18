Avezzano: prelievi di sangue al centro trasfusionale

ASL 1 Abruzzo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:mer 18 feb, 2026AVEZZANO – I prelievi di sangue, all’ospedale di Avezzano, si effettuano attualmente al Centro Trasfusionale, a seguito di lavori di adeguamento, in corso gi? da alcuni giorni, riguardanti sala prelievi e sala d’attesa del laboratorio analisi – Lo spostamento, che ? provvisorio, si protrarr? presumibilmente fino alla fine di aprile, all’ultimazione dei lavori – Per assicurare un servizio ordinato ed efficiente gli utenti sono invitati a presentarsi, rigorosamente, all’orario indicato sul foglio di prenotazione, rilasciato dal CUP, anche per evitare che, arrivando in anticipo, debbano attendere all’esterno della struttura – si apprende dal portale web ufficiale. L’accesso degli accompagnatori ? consentito solo nei casi di effettiva necessit?. I pazienti in terapia anticoagulante orale (TAO) devono accedere dall’ingresso lato Dialisi del Laboratorio Analisi, nella fascia oraria 9-10.30. I referti potranno essere ritirati tutti i giorni al centro trasfusionale, dalle ore 12.30 alle ore 13.30 e dal luned? al venerd?, dalle ore 16 alle 18, al laboratorio analisi.

