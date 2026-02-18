- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Febbraio 19, 2026
Avezzano: prelievi di sangue al centro trasfusionale

ASL 1 Abruzzo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:mer 18 feb, 2026AVEZZANO – I prelievi di sangue, all’ospedale di Avezzano, si effettuano attualmente al Centro Trasfusionale, a seguito di lavori di adeguamento, in corso gi? da alcuni giorni, riguardanti sala prelievi e sala d’attesa del laboratorio analisi – Lo spostamento, che ? provvisorio, si protrarr? presumibilmente fino alla fine di aprile, all’ultimazione dei lavori – Per assicurare un servizio ordinato ed efficiente gli utenti sono invitati a presentarsi, rigorosamente, all’orario indicato sul foglio di prenotazione, rilasciato dal CUP, anche per evitare che, arrivando in anticipo, debbano attendere all’esterno della struttura – si apprende dal portale web ufficiale. L’accesso degli accompagnatori ? consentito solo nei casi di effettiva necessit?. I pazienti in terapia anticoagulante orale (TAO) devono accedere dall’ingresso lato Dialisi del Laboratorio Analisi, nella fascia oraria 9-10.30. I referti potranno essere ritirati tutti i giorni al centro trasfusionale, dalle ore 12.30 alle ore 13.30 e dal luned? al venerd?, dalle ore 16 alle 18, al laboratorio analisi.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul sito web dell’ASL. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 19, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: asl1abruzzo.it

 

