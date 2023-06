Avezzano, Prende corpo il progetto del Nuovo Municipio di Avezzano: giovedì la presentazione alla stampa della progettazione esecutiva

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Si va verso il bando di gara per l’affidamento dei lavori. A grandi passi e con idee chiare e decise verso lo storico completamento della ‘grande incompiuta’ di Avezzano, l’opera pubblica del Nuovo Municipio: pronto il progetto della riqualificazione architettonica ed energetica dell’edificio da 300 stanze – Giovedì mattina, alle ore 11 e 30, nella sala consiliare del Comune, verrà presentato dagli amministratori il progetto esecutivo del completamento del Nuovo Municipio di Avezzano, una maxi opera per la quale l’Amministrazione Di Pangrazio, nel mese di gennaio 2022, ottenne il finanziamento di 5 milioni e mezzo di euro grazie all’aggiudicazione del bando nazionale “rigenerazione urbana” . Una struttura che, una volta completata e riqualificata, darà vigore anche a tutto il quartiere circostante, che diventerà maggiormente attrattivo – riporta testualmente l’articolo online. La presentazione del progetto con tanto di immagini e rendering da condividere con stampa e cittadinanza sarà affidata all’ingegner Livio Paris, responsabile tecnico della società “Studio Paris engineering s.r.l. – Casa associati degli archi”, che si è ha vinto la gara per i servizi di progettazione – L’intervento innovativo riguarderà tanto gli interni, quanto la parte esterna della struttura del Nuovo Municipio, che risale a 20 anni fa – Gioco di colori per le pareti esterne dell’edificio, rigenerazione generale e miglioramento dell’efficientamento energetico: secondo le linee guida della progettazione esecutiva (pronta in 40 giorni), l’immobile andrà ad ospitare su ogni piano, in tutto quattro, due settori del Comune di Avezzano – I signori giornalisti sono invitati a partecipare alla conferenza stampa di presentazione del progetto

