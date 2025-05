Avezzano, Presentata alla città la seconda edizione di “Ambientiamoci”: cuore, mente e idee per l’ambiente

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:L’assessore Dominici: “Dal 23 maggio al 1 giugno, il verde sarà il colore dominante”. Il format “Ambientiamoci” è stato ideato lo scorso anno – recita il testo pubblicato online. Ieri mattina, sala consiliare gremita di bambini e ragazzi per salutare l’inizio della nuova edizione – Presenti in conferenza stampa, anche l’Amministratore unico del Crua e il Sub Commissario di Arap Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Ieri è stata la Giornata internazionale delle Api, preziosissime per la vita dell’uomo e dell’ambiente, e Avezzano ha deciso di festeggiarla così, con il lancio della seconda edizione di “Ambientiamoci”, il format ideato dall’Assessorato all’Ambiente del Comune, coordinato da Maria Antonietta Dominici, che sensibilizza, informa ed innova sul tema delle politiche green. “Come amministrazione, – ha affermato l’amministratrice – abbiamo deciso di essere risolutivi e di puntare sull’efficacia e sull’efficienza sopratutto quando si tratta di ambiente e di città pulita – si legge sul sito web ufficiale. Ma con la sfida di “Ambientiamoci”, abbiamo deciso di andare oltre, aprendoci anche all’universo della sensibilizzazione e della prevenzione”. Partecipatissima la conferenza stampa di presentazione di “Ambientiamoci – seconda edizione”: eventi ed iniziative in programma tutti i giorni, dal 23 maggio fino al 1 giugno – riporta testualmente l’articolo online. “Questo format nasce da un allargato lavoro di squadra, – ha continuato l’amministratrice – che vede nella delega all’Ambiente non solo una più alta percentuale di raccolta differenziata da raggiungere, ma molto di più. Il format sull’ambiente adotta diversi linguaggi di espressione, che vanno dall’arte al fumetto, dalla ricerca scientifica al teatro – aggiunge testualmente l’articolo online. Il tema, però, è uno solo: l’eco-sostenibilità e stili di vita più sani, a contatto con la natura”. Il cartellone si aprirà con le “Giornate Agrotecniche” dell’Istituto “Serpieri”, dal 23 al 25 maggio – Con il titolo di “The Smart Future: la Rivoluzione dell’Agrifood”, queste giornate tematiche saranno dedicate alle innovazioni applicate alle produzioni e alle trasformazioni alimentari – precisa il comunicato. Si proseguirà il 26 maggio, alle ore 21, al Teatro dei Marsi, con lo spettacolo dell’Anci Abruzzo “Il Sindaco Pescatore”, con l’attore Ettore Bassi e con i giovani talenti del laboratorio teatrale della compagnia “Teatranti Tra Tanti”, diretta da Alessandro Martorelli – aggiunge la nota pubblicata. La rappresentazione teatrale sarà dedicata alla storia del sindaco Angelo Vassallo – riporta testualmente l’articolo online. Lo spettacolo verrà riproposto il 27 maggio, alle 10, per gli studenti delle scuole – recita la nota online sul portale web ufficiale. “In quell’occasione, verrà presentata e premiata la storia a fumetti realizzata da alcune classi dei quattro Istituti Comprensivi della città, Collodi-Marini, Vivenza-Giovanni XXIII, Mazzini-Fermi e Corradini-Pomilio – riporta testualmente l’articolo online. – ha aggiunto l’assessore – Il prodotto grafico e creativo, intitolato “Nel segno di Angelo”, è stato approntato in sinergia con la Scuola di Fumetto di Avezzano, diretta da Fabrizio Del Monaco”. Nella cornice di “Ambientiamoci”, decisivo è stato l’apporto del progetto europeo di innovazione sociale “Green & Social Hub” di cui Avezzano fa parte, assieme ai Comuni di Bassiano e Crispiano, finanziato con il Fondo sociale 2021-27 e promosso da ALI e dalla Rete dei Comuni Sostenibili – aggiunge la nota pubblicata. “L’ottica adottata – ha spiegato la dottoressa Patrizia Di Santo, project manager che ieri si è video-collegata con la sala consiliare – è quella di integrare le politiche ambientali con le politiche sociali: ciò ci permette di progredire nei settori della transizione ecologica e dell’innovazione digitale, senza lanciare nessuno indietro, sostenendo i cittadini delle fasce più deboli”. Il 27 maggio, partirà la sezione di “Ambientiamoci” dedicata ai convegni: alle ore 17 dello stesso giorno, è in agenda l’incontro “Uno scudo per l’ambiente: dalle buone pratiche di prevenzione ai rischi per la salute dell’uomo”, presso il Centro Servizi Culturali, sede della Regione Abruzzo, in via Cavalieri di Vittorio Veneto, in collaborazione con il Nas di Roma e il Noe di Pescara – viene evidenziato sul sito web. A seguire, il 28 maggio, sempre alle ore 17, si terrà il convegno dal titolo “La sfida dell’energia: le imprese del territorio s’innovano e rinnovano”, presso la Sala Irti di Avezzano, in collaborazione con Arap Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Di valore le parole del sub Commissario di Arap, Roberto Romanelli, che ha detto: “Il 2020 ci ha fatto scoprire un’Italia vulnerabile sotto il profilo dell’energia – – ha detto – Un vettore, quello energetico, che ha dei parametri stringenti che sono dettati anche dalla natura – Arap sta investendo sul fotovoltaico, ad Avezzano e in tutta la Regione e si sta occupando della costituzione di un primo importantissimo hub per l’idrogeno green a Vasto – Ma non basta: la svolta vera è data dalle nuove energie, come le mini centrali nucleari”. La mattina dello stesso giorno, invece, sempre all’interno del calendario di “Ambientiamoci”, è in programma alle ore 11 l’inaugurazione del “Centro del Riuso”, in via Generale Rubeo, in collaborazione con Tekneko – aggiunge testualmente l’articolo online. “L’attenzione all’ambiente è ciò che ci rende cittadini consapevoli – ha affermato la dirigente dell’I.C. Mazzini-Fermi, Fabiana Iacovitti, che ha partecipato al progetto del fumetto – Quando è arrivato Fabrizio Del Monaco nella nostra scuola, abbiamo deciso di affrontare, con il lessico delle storie disegnate, la recente vicenda dell’Orsa Amarena”. Hanno partecipato alla conferenza stampa anche il Dirigente scolastico del “Serpieri” Francesco Di Girolamo, il vicepresidente della Fondazione Carispaq Pierluigi Panunzi, il vicepresidente di Confindustria Giovani della Provincia dell’Aquila Riccardo Silvagni, e la vicepresidente dell’Ance L’Aquila, Roberta Palermini. Il 29 maggio, alle ore 10, si terrà il convegno “CRUA = CURA: innovazioni, ricerche e studi per la salute di uomo e ambiente”, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “Giuseppe Caporale” e con il CRUA di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Il 30 maggio, alle ore 18, in Piazza Risorgimento, tutti invitati al “talk” all’aperto con i giovanissimi Matteo Morvillo e Amedeo Valestra di Massa Lubrense, che hanno elaborato l’App anti-spreco “Cucinalo” con l’intelligenza artificiale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dalle ore 20, l’amore per l’ambiente continuerà con la “Notte Verde”, realizzata in collaborazione con l’associazione di categoria Confesercenti – precisa la nota online. È stato presente, in conferenza stampa, il referente di Avezzano, Filiberto Figliolini – precisa la nota online. Nel corso della “Notte Verde”, largo spazio verrà dedicato ai progetti per l’ambiente elaborati dell’IIS “Serpieri” e dell’IIS “G. Galilei-V. Bellisario”. Infine, il 1 giugno, a partire dalle ore 16, festa dell’Ambiente al Dinopark con il team di “Avezzano Bimbi”. È stata la consigliera comunale Federica Collalto ha lanciare la novità: ci sarà un “amico speciale” in più: prenderà vita, dinanzi agli occhi dei bambini, il piccolo Marsio, grazie ad un progetto digitale realizzato dagli alunni del professor Giuseppe Tandoi della classe 3^ A dell’Istituto d’Istruzione superiore “Galilei-Bellisario”, indirizzo Grafica e Comunicazione – Ultimo appuntamento da non perdere, quello del 14 giugno a Piazza del Mercato: Torneo di Dama italiana e Dama Internazionale dalle ore 9 alle 15, “Una Mossa per l’Ambiente – seconda edizione” con l’ASD Circolo Dama Avezzano – riporta testualmente l’articolo online.

