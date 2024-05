Avezzano, Presentata in Municipio la V Edizione del trail “L’Alba dei Marsi”. Per l’edizione 2024 previsto anche il “trail lungo”: oltre al tradizionale percorso da 12 km, anche quello da 21 km

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Presentata questa mattina, nella sala conferenze del Municipio di Avezzano, la gara podistica trail “L’Alba dei Marsi”, manifestazione sportiva giunta quest’anno alla sua quinta edizione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. 12 chilometri di corsa, per una competizione organizzata dall’A.S.D. USA Sporting Club Avezzano, che quest’anno compie 50 anni di attività, con il supporto del Comune di Avezzano, di quello di Massa d’Albe, con l’autorizzazione della Soprintendenza Archeologia e Belle Arti d’Abruzzo, nonché l’autorizzazione del Parco Regionale Sirente Velino e la partecipazione dell’associazione culturale “Antrosano”. Alla presentazione dell’evento sono intervenuti il Sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, il Vicesindaco Domenico Di Berardino, la consigliera Concetta Balsorio e il Presidente del Consiglio comunale di Avezzano Fabrizio Ridolfi – precisa il comunicato. Ad illustrare le varie particolarità della manifestazione sono stati Giulio Cardilli del Settore Master, Alessandro Felli che ha mostrato nel dettaglio le bellezze e le caratteristiche del percorso di questo particolare trail, Roberto Candeloro per la Trail Cup, Luca Tarquini del Csi, ente di promozione sportiva che assegnerà il titolo nazionale di categoria – viene evidenziato sul sito web. La corsa podistica si terrà domenica 9 giugno con partenza da Piazza Arcobaleno ad Antrosano, alle ore 10, e vedrà la partecipazione di atleti provenienti anche da fuori Regione per gareggiare in uno scenario ricco di storia e fascino, con il percorso che arriva al prestigioso sito archeologico di Alba Fucens. Ma per la V Edizione del 2024, l’Alba dei Marsi raddoppia – viene evidenziato sul sito web. Oltre al tradizionale percorso sulla distanza del 12 chilometri, infatti, quest’anno è previsto il cosiddetto “trail lungo”, ovvero un percorso di 21 chilometri – aggiunge la nota pubblicata. Sul percorso tradizionale, infatti, saranno previste e predisposte delle diramazioni che saranno percorse dagli atleti che avranno deciso di iscriversi e partecipare alla gara più lunga – si apprende dal portale web ufficiale. Uno spettacolo nello spettacolo su un tracciato ricco di fascino, ma anche di non trascurabili asperità e difficoltà.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Avezzano. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/