Avezzano, presentata la nuovissima Stagione di Prosa del Teatro dei Marsi: 12 i titoli in cartellone fra cui danza, spettacoli comici e cooking show

“Quanta bella cultura stiamo facendo ad Avezzano, stiamo scoprendo le carte vincenti del 2023 e del 2024, proiettandoci già al 2025. Quando sono stato eletto sindaco per la prima volta, ho immediatamente dato mandato di far apporre la scritta esterna al Teatro dei Marsi, proprio perché deve essere un punto di riferimento dell’intero territorio”, così il sindaco della città di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, questa sera ha descritto, assieme al direttore artistico Michele Gentile, patron del Teatro “Il Parioli” di Roma, la nuova Stagione di prosa del Teatro dei Marsi di Avezzano, che incomincerà con la prima serata del 4 dicembre con lo spettacolo ‘A che servono questi quattrini’, di Armando Curcio, con la regia di Andrea Renzi – aggiunge la nota pubblicata. La rinomata struttura teatrale, continua ad essere una costante culturale non solo per la città di Avezzano, ma anche per tutto il comprensorio marsicano, divenendo ogni anno di più, grazie a format artistici ben riusciti e a stagioni di elevato interesse, punto di riferimento regionale e ultra-regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Il Teatro dei Marsi – ha commentato il sindaco – negli anni si è trasformato in un bellissimo laboratorio in costante evoluzione – Quest’anno, darà alla nostra comunità anche qualcosa di più, ovvero la formazione artistica dei giovani, con laboratori eccezionali e unici”. Per la prima volta, la Stagione è stata presentata direttamente sul palcoscenico – Lo spettacolo del 28 dicembre, vedrà sul palco la luce unica di Diego Dalla Palma, che racconterà “la storia di una donna, mia madre, che ha lasciato dentro di me una potente serie di valori – Mi hanno chiesto di portare in scena un mio personale concetto di bellezza: con una regia bellissima e con delle immagini portentose e da brivido, assieme a due violoncelliste di prim’ordine, racconterò la bellezza scomoda – viene evidenziato sul sito web. Le donne hanno un valore enorme ed immenso, persino delle negatività”. Protagonista della conferenza stampa l’assessore regionale Mario Quaglieri, che ha dichiarato: “Ci tenevo oggi ad essere qui, sia come amico della città di Avezzano, sia come rappresentante della Regione Abruzzo, che ha contribuito ad elaborare e ad approvare la legge quadro sulla cultura – si apprende dal portale web ufficiale. Il dinamismo culturale, infatti, ci rende l’anima più leggera e delicata e questo Teatro continua a stupirci ancora”. La nuova Stagione di prosa del Teatro dei Marsi nasce, infatti, in perfetta armonia con la migliore espressione artistica del Teatro Parioli di Roma: due gioielli uniti e coesi per la terza stagione teatrale consecutiva – si apprende dal portale web ufficiale. “Il primo ringraziamento va al sindaco, Giovanni Di Pangrazio – aggiunge testualmente l’articolo online. Col nostro lavoro, abbiamo fatto in modo che il Teatro dei Marsi fosse finalmente vissuto a 360 gradi dalla sua città, diventando un luogo che è al centro della vita sociale – Avezzano – ha affermato, in conferenza stampa, il direttore artistico Michele Gentile – è una città che dimostra in ogni occasione di possedere una spiccata vocazione teatrale – Nelle stagioni passate, hanno calcato il palco del Teatro marsicano artisti del calibro di Massimo Ghini, Paolo Ruffini, Cesare Bocci e Nancy Brilli – precisa il comunicato. Queste eccellenti professionalità del mondo dello spettacolo di casa nostra non solo hanno lavorato ad Avezzano, ma hanno letteralmente vissuto Avezzano – La prossima stagione porterà nella Marsica Angela Finocchiaro, Cristina Comencini e Massimiliano Bruno, che allestiranno i loro spettacoli tra i mesi di dicembre 2023 ed aprile 2024”. Tra gli spettacoli più attesi, tre grandiosi debutti: “Il calamaro gigante”, la cui prima ci sarà ad Avezzano il 24 gennaio, “I turni”, che andrà in scena, invece, per la prima volta il 22 marzo 2024 e “Le assaggiatrici di H*tler”, con la regia di Elena Sbaardella, spettacolo che verrà ‘battezzato’ il 30 aprile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Il nostro Teatro deve essere sempre più sede di laboratori, stage e seminari diretti da personalità di fama nazionale del mondo teatrale – si apprende dalla nota stampa. – ha aggiunto ancora il sindaco – Verranno avviati anche una scuola per attori e una scuola di teatro per bambini e ragazzi – aggiunge la nota pubblicata. Non mancheranno, inoltre, stage per tecnici teatrali”. Nascerà, in ultimo, anche unFestival delle scuole – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Nella prossima stagione, il Teatro dei Marsi – ha spiegato, infine, il vicesindaco, Domenico Di Berardino – diventerà palcoscenico anche per un Festival rivolto agli studenti delle scuole superiori di secondo grado marsicane, con particolare attenzione dedicata ai ragazzi diversamente abili, per favorire l’integrazione tra scuola, teatro e territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il progetto sfocerà, poi, nella messa in scena di uno spettacolo teatrale vero e proprio”. Il costo degli abbonamenti e dei biglietti non subirà modifiche sostanziali rispetto agli ultimi anni, con condizioni particolarmente vantaggiose per le categorie più disagiate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Verranno donati degli abbonamenti (in numero limitato) agli studenti delle scuole: 5 alunni per ogni istituto scolastico assisteranno gratuitamente a tutti gli spettacoli della stagione: alla fine, verrà decretato lo spettacolo che è piaciuto di più al mondo dei giovani, gli osservatori di oggi, gli spettatori di domani – “Affinché la cultura viva in ogni cuore e in ogni mente”, questa la conclusione di Michele Gentile – si apprende dalla nota stampa.

