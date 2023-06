Avezzano, Presentata la prima edizione di “Avezzano città della cultura in movimento”: il connubio fra sport e arte che fa bene al territorio

- Advertisement -

Giornata dedicata allo sport e alla riscoperta di Avezzano, polo anche culturale d’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il consigliere Silvagni:“Stiamo preparando un’edizione che faccia fare il salto di qualità al nostro territorio, anche grazie al sostegno della Regione” Dalla straordinaria esibizione in piazza della cantautrice e atleta paralimpica Annalisa Minetti – madrina dell’evento – alla gara competitiva vera e propria che si svolgerà in centro-città: l’evento “Avezzano città della cultura in movimento”, presentato questa mattina in conferenza stampa in Comune, ha già ingranato la quinta ed è pronto a diventare un’eredità sportiva e culturale di richiamo turistico per il domani – precisa il comunicato. “Il Comune – ha esordito il sindaco Gianni Di Pangrazio – ha deciso di patrocinare con entusiasmo una manifestazione ampia, che permetterà ad Avezzano di poter mettere a sistema turismo, sport, cultura e territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Ancora una volta, la nostra Amministrazione si dimostra vicina a chi lavora per questa terra, facendola crescere sotto ogni punto di vista – viene evidenziato sul sito web. In città, arriveranno almeno mille persone tra atleti, familiari e turisti – precisa la nota online. Siamo pronti ad accoglierle”. L’obiettivo primario degli organizzatori è stato quello di creare una vetrina per Avezzano, fatta di laboratori di piazza, tornei di padel, escursioni, spazi sociali e gite urbane; il tutto per suggellare un calendario composito e ricco che verrà vissuto appieno il 17 giugno prossimo – “L’idea di partenza della manifestazione – afferma Carmine Silvagni, consigliere comunale – arriva da lontano – riporta testualmente l’articolo online. Abbiamo voluto incrementare e ristrutturare in ottica migliorativa la corsa podistica di Avezzano che è giunta al 10° anno di realizzazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Abbiamo contornato la gara con momenti d’arte, spazi di aggregazione e con esperienze nuove ed inclusive – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel corso della manifestazione ricorderemo tre persone del nostro territorio, tre figure che, purtroppo, ci hanno lasciato prematuramente e alle quali siamo legati da amicizia eterna e da affetto: il giornalista Mario Sbardella, lo sportivo Remo De Angelis, che nel 2012 lanciò per primo l’idea della Stracittadina di Avezzano, centrando uno straordinario successo, e Pietro Lisciani, corridore in erba, ma di talento, scomparso all’età di soli 12 anni”. Sabato 17 giugno, podisti provenienti da Abruzzo, Molise, Campania, Lazio e Marche correranno insieme ad Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Significativo il supporto della Regione Abruzzo, con la presenza dell’assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri – precisa il comunicato. “La Marsica – ha detto – torna ad essere centrale nella narrazione sportiva abruzzese ed Avezzano si inserisce di nuovo in un circuito di stampo nazionale, con l’iniziativa presentata oggi – aggiunge la nota pubblicata. Il nostro territorio deve accogliere e lasciarsi apprezzare con eventi, iniziative e momenti di condivisone – si apprende dalla nota stampa. Il nostro sostegno, come Assessorato allo sport, non poteva mancare”. Entusiasta l’assessore Pierluigi Di Stefano, che ha aggiunto: “Avezzano città della cultura in movimento sarà l’evento di apertura del nostro calendario estivo – riporta testualmente l’articolo online. Un’iniziativa non solo di sport, ma anche di riscoperta delle bellezze della nostra terra – si apprende dal portale web ufficiale. La chiave di lettura dell’evento è il divertimento ma anche la competizione”. Illustrato il programma della giornata: la corsa podistica della sera verrà preceduta da un’esposizione di auto d’epoca a Piazza Risorgimento, a cura di Abruzzo Drivers Club. Gli artisti di Marsarte, invece, daranno luogo alla mostra ‘L’arte incontra lo sport’. Grande attesa anche per le escursioni in E-bike con Keymount e per la gara podistica riservata ai più piccoli, con la Fenice Accademy. “Il 17 giugno sarà l’edizione 0 di un evento che mette a sistema tutte le anime più belle della nostra città e del territorio marsicano – ha concluso la presidente dell’associazione sportiva organizzatrice, ovvero l’Asd Stracittadina, Antonella Di Carlo – Partiremo con visite guidate nei siti archeologici della Città, offrendo anche l’occasione di conoscere i segreti della Cattedrale di San Bartolomeo, grazie alla competenza del Fai Marsica – si apprende dal portale web ufficiale. Con le associazioni Appennini For All e I Girasoli, infine, saremo in grado di testimoniare con esperienze reali anche forti messaggi inclusivi e sociali, perché Avezzano Città della cultura in movimento deve essere di tutti, nessuno escluso”.

