Avezzano, Presentato l’Urban Center di Avezzano: un modello di partecipazione in vista del nuovo piano urbanistico comunale

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Avezzano compie un altro passo importante verso una trasformazione urbana condivisa con la presentazione ufficiale dell’Urban Center, un organismo che mira a coinvolgere cittadini, associazioni e professionisti nella definizione del futuro assetto della città. La conferenza stampa di presentazione si è tenuta in una sala consiliare gremita di professionisti, associazioni e cittadini interessati a contribuire attivamente alla trasformazione urbana della città. Il tutto attraverso uno strumento, l’urban center, che era stato pensato da altre amministrazioni, ma non era mai decollato – riporta testualmente l’articolo online. Non a caso il sindaco Di Pangrazio ha ricordato di aver avuto più di un dubbio, inizialmente, ma di aver colto l’opportunità in un rinnovato clima di condivisione costruito con cura, per rilanciarlo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Le buone idee vanno attuate con determinazione e competenza – si apprende dal portale web ufficiale. Vogliamo far partecipare le persone sinceramente interessate a dare una mano alla costruzione dell’Avezzano futura – viene evidenziato sul sito web. Questo vale per i tanti progetti avviati ma anche per i piani che andremo a formare”. All’incontro con la stampa hanno partecipato il sindaco Giovanni Di Pangrazio, il presidente del Consiglio comunale Fabrizio Ridolfi, l’assessore all’Urbanistica Filomeno Babbo, il dirigente comunale Mauro Mariani, Emilio Cipollone che coordinerà i lavori del nuovo organismo, i componenti della commissione amministrativa: i consiglieri Stefania Antidormi, Lucio Mercogliano, Lorenza Panei e Tiziano Genovesi, il presidente della commissione urbanistica Gianluca Presutti e tanti amministratori di maggioranza e minoranza – si legge sul sito web ufficiale. UN NUOVO APPROCCIO ALLA PIANIFICAZIONE URBANA L’Urban Center nasce in un momento cruciale per Avezzano, con l’avvio della formazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC), che si differenzia dai modelli precedenti per il suo approccio partecipativo – Come sottolineato dal dirigente Mauro Mariani nella sua relazione finale, si passa dalla vecchia urbanistica a una nuova visione basata su criteri ecologici, partecipazione attiva e strumenti di pianificazione più snelli. “Non si tratta più di redigere un piano, ma di formarlo insieme alla città”, ha dichiarato Mariani, illustrando le slide di presentazione con le fasi del percorso che porterà all’adozione del nuovo strumento urbanistico – Il processo prevede una serie di passaggi fondamentali: una fase preliminare, la consultazione con la cittadinanza, l’adozione delle proposte emerse e, infine, l’approvazione del piano definitivo – riporta testualmente l’articolo online. Il nuovo piano urbanistico dovrà basarsi su criteri innovativi e sostenibili, puntando alla riduzione del consumo di suolo, alla qualità ecologica degli interventi e all’adozione di strumenti più agili ed efficaci – aggiunge la nota pubblicata. Avrà passaggi temporali ben definiti: redazione del progetto di piano nel 2026, consultazione e adozione nel 2027 e approvazione finale nel 2028. L’amministrazione comunale ha già avuto un ruolo centrale nella discussione della nuova Legge Regionale Urbanistica L.R. 58/2023, proponendo alcune modifiche grazie all’importante convegno organizzato in città, al quale hanno preso parte oltre 100 tecnici e relatori di alto livello – L’IMPORTANZA DELLA PARTECIPAZIONE ATTIVA L’Urban Center non sarà solo un luogo di confronto, ma un vero e proprio laboratorio di idee e progettazione condivisa – si legge sul sito web ufficiale. Sarà possibile proporre progetti di riqualificazione urbana, discutere le principali questioni urbanistiche e confrontarsi su soluzioni innovative per il miglioramento della qualità della vita cittadina – si apprende dal portale web ufficiale. COME ADERIRE ALL’URBAN CENTER I consiglieri Stefania Antidormi e Lucio Mercogliano hanno illustrato le modalità di adesione, definite nella procedura ufficiale – si apprende dalla nota stampa. Possono aderire associazioni registrate, comitati cittadini e altre realtà di interesse qualificato, compilando un’apposita richiesta disponibile sul sito del Comune www.comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. avezzano – riporta testualmente l’articolo online. aq.it o presso il palazzo municipale – Per aderire, è necessario: – Compilare il modulo di richiesta, scaricabile dal sito del Comune o reperibile in comune – – Allegare la documentazione richiesta, come statuto e atto costitutivo per le associazioni registrate o verbale di costituzione e finalità per le associazioni non registrate – si apprende dalla nota stampa. – Inviare la richiesta all’indirizzo email dell’Urban Center all’indirizzo urbancenter@comune – si apprende dalla nota stampa. avezzano – aq,.it o consegnarla presso il Municipio – – Le richieste potranno essere consegnate o inviate via mail a partire da lunedì 31 marzo – Attendere la valutazione da parte del rappresentante dell’Urban Center, che esprimerà un parere sull’ammissione entro 30 giorni – precisa la nota online. Una volta ammessi, i partecipanti riceveranno aggiornamenti e potranno proporre iniziative e progetti di interesse pubblico, con l’auspicio che l’urban center possa avere lo stesso successo in termini di cittadinanza attiva che ha avuto nelle realtà anglosassoni e italiane in cui è stato già realizzato, aspetto rimarcato dalla consigliera di minoranza Lorenza Panei e ripreso dal collega Tiziano Genovesi. UNA CITTÀ CHE SI REINVENTA: LA RIFLESSIONE DI ERNESTO DI RENZO Significativa la riflessione dell’antropologo Ernesto Di Renzo, che ha evidenziato come Avezzano abbia saputo reinventarsi più volte nella sua storia ed oggi possa farlo ancora, anche grazie alla programmazione ambiziosa e partecipata: “Avezzano è una bella città. Deve diventare più calda: non solo abitata, ma vissuta, una vera comunità”. Il senso di comunità è uno degli elementi chiave della crescita urbana: una città moderna non è solo infrastrutture e servizi, ma un luogo in cui le persone possano sentirsi parte di un progetto comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. UN FUTURO DI SVILUPPO SOSTENIBILE L’Urban Center rappresenta una grande opportunità per Avezzano, che con questa iniziativa si proietta verso un modello urbano più innovativo, sostenibile e inclusivo – riporta testualmente l’articolo online. Il coinvolgimento attivo della cittadinanza garantirà che le scelte urbanistiche rispecchino realmente le esigenze e le aspirazioni della comunità.

