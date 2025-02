Avezzano, presto 280 bambini in strutture nuove di zecca. Giovedì 6 febbraio Di Berardino consegnerà il cantiere per l’asilo nido di via Fucino che ospiterà 60 bimbi

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Continua la road map dei lavori pubblici ad Avezzano: giovedì 6 febbraio, alle ore 15:30, verrà ufficialmente consegnato il cantiere per la realizzazione del nuovo asilo nido in via Fucino – aggiunge testualmente l’articolo online. L’intervento, finanziato con i fondi del PNRR per un importo complessivo di 2 milioni e 640 mila euro, prevede la demolizione della storica scuola elementare e la costruzione di una struttura moderna e sostenibile, capace di accogliere circa 60 bambini – L’intervento di demolizione ricostruzione dell’edificio che ultimamente ha ospitato il centro vaccinale nell’emergenza covid, lascerà spazio ad una struttura realizzata con le tecnologie più evolute, tutta su un piano, con area esterna per il gioco e area parcheggio – recita il testo pubblicato online. Si è aggiudicato l’appalto integrato il consorzio Valori Scarl, progettista del definitivo lo studio TDA Architettura e ingegneria srl. “La consegna del cantiere segna un altro traguardo fondamentale per l’amministrazione – dichiara il vicesindaco Domenico Di Berardino, con delega al PNRR e alla scuola – Grazie a una programmazione attenta e a una gestione efficace delle risorse, stiamo portando avanti un importante piano di riqualificazione degli edifici scolastici – Il nuovo asilo di via Fucino sarà un punto di riferimento per tante famiglie, offrendo spazi all’avanguardia e a misura di bambino – La nostra road map prosegue con determinazione, consolidando Avezzano come una città che investe nel futuro e nell’educazione delle nuove generazioni”. Il progetto prevede l’uso di materiali a ridotto impatto ambientale e soluzioni architettoniche innovative, in linea con i più moderni standard di efficienza energetica – L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Di Pangrazio, conferma così il proprio impegno per migliorare i servizi educativi e infrastrutturali della città, con una programmazione mirata e la volontà di mantenere la città sul podio dei centri urbani con le scuole più sicure e moderne in Italia – si legge sul sito web ufficiale. Prossimo a partire, anche il cantiere dell’Orsetto Bernardo di via Trento – recita il testo pubblicato online. Lì potranno giocare 40 bimbi mentre vanno avanti i lavori della scuola materna di via Pertini che ne ospiterà 180. Con questi tre interventi 280 bimbi del capoluogo marsicano potranno contare su strutture nuove, sicure e innovative – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/