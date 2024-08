Avezzano prima città d’Abruzzo per i posti negli asili. Di Berardino: «Risultato frutto della sinergia con i privati. Ora lavoriamo per il podio nazionale»

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:«È un risultato che inorgoglisce e ci invita a fare ancora meglio quello relativo al primo posto della nostra città per i posti disponibili offerti negli asili». È molto soddisfatto il Vicesindaco di Avezzano, con deleghe per scuola e sociale, Domenico Di Berardino, dai risultati pubblicati oggi, frutto di un’elaborazione di Open Police su dati Istat, e che mettono Avezzano al primo posto in Abruzzo per il servizio degli asili – aggiunge la nota pubblicata. Un dato che parla chiaro: Avezzano ha un rapporto del 51%, ovvero 51 posti a disposizione negli asili per 100 bambini residenti da 0 a 2 anni – precisa il comunicato. «Si tratta di un dato che conferma la grande attenzione che questa città ha sempre avuto per l’educazione di bambini e ragazzi – precisa la nota online. La sinergia con i privati, per quanto concerne gli asili – riprende Di Berardino -, ci ha consentito di raggiungere questo obiettivo che, se unito a quello di Città con le Scuole più Sicure, offre una visuale chiara di come siano importanti scuole, istruzione e educazione per la città e questa Amministrazione». E i dati parlano chiaro: nel 2023, infatti, Avezzano poteva contare su 3 Centri Gioco, riservati a bambini dal 18 a 36 mesi, con 81 posti disponibili – precisa il comunicato. Per quanto concerne gli Asili Nido, quelli per i bambini da 3 mesi a 3 anni, poi, i posti disponibili nel 2023 erano 182. Ma non finisce qui – precisa la nota online. In programma, infatti, ci sono altri due progetti che verranno realizzati a breve – «Nei prossimi mesi, fra ottobre e novembre, partirà la realizzazione di altri due asili. Ad ottobre – annuncia di Berardino – partiranno i lavori per l’asilo di Via Fucino, mentre a novembre sarà approvato il progetto per la ristrutturazione dell’asilo “Orsetto Bernardo”, una struttura che, oltre alla valenza per l’offerta educativa, riveste importanza anche per la città. L’Orsetto Bernardo, infatti, è anche uno dei simboli di Avezzano a cui i cittadini sono molto legati – aggiunge la nota pubblicata. A livello di posti, grazie a questi progetti che ci concretizzeranno con i Fondi Pnrr, ne saranno disponibili altri 60 nell’Asilo di Via Fucino e 40 in quello dell’Orsetto Bernardo – Stiamo lavorando, insomma, per migliorare ancora il panorama dell’offerta alle famiglie in questo settore – si apprende dalla nota stampa. Dopo il primato a livello regionale, per il quale è stato determinante il lavoro fatto con i privati – conclude Di Berardino – puntiamo, senza falsa modestia, anche al podio a livello nazionale – Tutto ciò, puntando su investimenti che, forse, sono meno visibili di altri, come possono essere piazze, strutture sportive o spazi verdi, ma che sicuramente hanno un impatto sulla qualità della vita nella nostra bella città assolutamente di primaria importanza».

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 19, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/