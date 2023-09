Avezzano, Primo Consiglio comunale di Avezzano il prossimo 14 settembre dopo la pausa estiva. In discussione anche l’elezione del nuovo Vicepresidente del Consiglio e lo scioglimento della convenzione sulla Polizia Locale col Comune di Celano

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Consiglio comunale il 14 settembre prossimo, alle ore 17, nella Sala Consiliare del Municipio di Avezzano, convocato dal Presidente del Consiglio, Fabrizio Ridolfi – precisa il comunicato. Si tratta del primo Consiglio dopo la pausa estiva che sancisce un po’ la ripresa a pieno regime delle attività politico-amministrative del Comune di Avezzano anche se, in realtà, la macchina municipale non si è mai fermata – E si tratterà di un Consiglio comunale con soli otto punti all’ordine del giorno, ma tutti assolutamente densi di contenuto – recita il testo pubblicato online. A partire dalle sostituzioni negli incarichi ricoperti dai consiglieri Filomeno Babbo e Maria Antonietta Dominici, nel frattempo assurti alla carica di assessori e che, pertanto, hanno dovuto lasciare la Vicepresidenza del Consiglio comunale, Babbo, e le commissioni Statuto e Pari Opportunità, la Dominici – precisa la nota online. Fra gli altri punti, poi, spiccano la definizione della questione Tari e Carta della Qualità della gestione del Servizio Rifiuti, nonché lo scioglimento della convenzione tra il Comune di Avezzano e quello di Celano, relativa alla costituzione dell’ufficio comune di Polizia Locale denominato “Corpo di Polizia Locale della Marsica”, convenzione approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 60 del 29 ottobre 2021. Si tratta di una scelta dovuta in primis a motivazioni di carattere tecnico-organizzative che il Comune di Avezzano ha dovuto compiere, a fronte delle esigenze emerse in alcune aree sensibili della città. Negli ultimi mesi, come noto, l’Amministrazione comunale ha voluto migliorare la gestione della sicurezza e vigilanza, anche in coincidenza con eventi pubblici che richiamano una gran quantità di gente in centro e per le strade – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’Amministrazione, dopo aver potenziato al massimo possibile la rete di videosorveglianza, ha adesso ritenuto di dover impiegare le forze della Polizia Locale, ottimizzando le risorse a sua disposizione – Una esigenza nella gestione della città che, nello scorso Consiglio comunale, era stata anche sottolineata dal consigliere Alfredo Chiantini che sollecitava iniziative a riguardo – riporta testualmente l’articolo online. Pur non avendo il pieno organico, quindi, l’Amministrazione comunale ha deciso di avere più personale impegnato in città, anche per collaborare con le altre forze di polizia a presidiare alcuni posti sensibili – precisa il comunicato. «La presenza dei vigili è richiesta – dichiara l’assessore Cinzia Basilico – per dare attuazione completa alla normativa sul Daspo Urbano approvata qualche mese fa dal Consiglio e tanto voluta dal Sindaco Di Pangrazio».

