Avezzano, Processione del Venerdì Santo in onore del “Cristo Morto” ad Avezzano: ecco le prescrizioni e i divieti di sosta e transito disposti dall’Amministrazione comunale

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:In occasione della tradizionale e ormai storica processione del “Cristo Morto” del Venerdì Santo, ad Avezzano, l’Amministrazione ha disposto un piano di modifiche per la circolazione stradale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Visto il consueto enorme afflusso di persone e partecipazione alla processione stessa, quindi, il dirigente della Polizia Locale di Avezzano, Luca Montanari, in accordo con gli altri uffici comunali competenti, ha disposto le seguenti prescrizioni per regolare la viabilità e garantire la massima sicurezza durante e dopo il passaggio del corteo religioso che si terrà fra il tardo pomeriggio e la serata di venerdì 18 aprile prossimo: Dalle ore 16, fino al termine, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione, nonché, dalle ore 18, limitatamente al passaggio del corteo, sarà istituito il divieto di transito dei veicoli nelle seguenti strade: VIA AQUILA dall’incrocio con via N. Di Lorenzo a quello con via XX Settembre;VIA XX SETTEMBRE dall’incrocio con via Aquila a quello con via Colaneri;VIA COLANERI;PIAZZA DELLA REPUBBLICA intera ampiezza;VIA MAZZINI dall’incrocio con Piazza della Repubblica a quello con via Corradini;VIA CORRADINI dall’incrocio con via Mazzini a quello con Corso della Libertà, previa rimozione da parte del Settore IV dei dissuasori (cubi in travertino) di chiusura dell’accesso all’area pedonale di Piazza Risorgimento e con segnalazione delle sedute in pietra ivi presenti, mediante apposizione di transenne e nastro bicolore;CORSO DELLA LIBERTA’ dall’incrocio con via Corradini a quello con Piazza Matteotti;VIA GARIBALDI dall’incrocio con Piazza Matteotti a quello con via Corradini;VIA CORRADINI dall’incrocio con via Garibaldi a quello con via Aquila – viene evidenziato sul sito web. Premesso che, quindi, durante il pomeriggio non sarà consentita la sosta nelle suddette strade, e dalle 18, al passaggio della Processione, sarà interdetto il transito sulle medesime vie, si inviato i cittadini che avessero necessità di effettuare spostamenti in quell’orario ad utilizzare percorsi alternativi esterni al centro cittadino – aggiunge testualmente l’articolo online.

