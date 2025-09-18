Avezzano pronta ad accogliere i Campionati Europei di Gravel 2025

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il conto alla rovescia è iniziato: domenica 21 settembre 2025 Avezzano sarà il cuore pulsante del ciclismo internazionale con i Campionati Europei di Gravel. Un appuntamento che porterà in città atleti da tutta Europa, per una disciplina di ciclismo in forte ascesa e che regalerà spettacolo sportivo lungo un percorso che unisce centro urbano, strade provinciali e tratti sterrati immersi nella natura marsicana – La conferenza stampa di presentazione in sala consiliare delle scorse settimane ha chiarito il senso generale e l’importanza dell’iniziativa ma, ora, è importante far conoscere il tracciato per poter seguire le competizioni e per poter organizzare spostamenti in città contenendo sensibilmente i disagi. Il percorso Gravel si snoderà tra le vie principali di Avezzano, le frazioni e le aree limitrofe compresi Massa D’albe, Magliano dei Marsi Scurcola – si apprende dal portale web ufficiale. In particolare, per la città di Avezzano le zone interessate saranno: Via Corradini (angolo via Trieste)Via PaganiSottopassaggio via Pagani Via Don MinzoniVia LiguriaVia ViottiTratti sterratiVia delle GinestreInterportoSP 125 da Antrosano a CappellePercorso verso Scurcola e Massa d’AlbeVia Fonte Rio (frazione di Antrosano)Via Cecconi (interessata in entrambi i sensi di marcia )Via FuciniVia PlatoneInterportoVia delle Ginestre (altro senso di marcia)Via Giuseppe Di GiorgioVia PalanzaVia PonchielliVia CamathiasVia PuglieVia Liguria (interessata in entrambi i sensi di marcia)Via Don Minzoni (in entrambi i sensi di marcia)Via Diaz fino a Corso della LibertàVia CataldiVia Nazario SauroVia MarconiVia G. FontanaVia Mazzini (da via Fontana)Via Pagani Un tracciato tecnico e spettacolare, che coniuga l’adrenalina della gara con scorci suggestivi del territorio marsicano – aggiunge testualmente l’articolo online. Attenzione ai punti sensibili Il passaggio continuo degli atleti tra le ore 11:00 e 16:00 comporterà la chiusura al traffico lungo tutto il circuito ma alcune strade saranno transitabili in un senso di marcia, in altre il passaggio delle auto sarà consentito in sicurezza dopo quello degli atleti – precisa la nota online. Alcuni tratti, in particolare sulle strade provinciali SP 125 e SP 24, richiederanno la massima attenzione e saranno presidiati – precisa la nota online. SP 125 (tra via Luigi Capuana – incrocio via Cappelle di Antrosano) SP 24 (incrocio via del Sambuco e via del Tratturo, Massa d’Albe)SP 24 (piazza della Chiesa e via Umberto Maddalena, frazione Forme)SP 24 dir (incrocio via di Massa Castelnuovo)Intersezione SP 24 – SP 24 dirSP 125 incrocio via Platone Info viabilità Ulteriori comunicazioni con i dettagli saranno diffuse nei prossimi giorni con l’apposita ordinanza – si legge sul sito web ufficiale. Intanto si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione alla segnaletica e alle indicazioni del personale di servizio per vivere in sicurezza questa grande festa dello sport. Sul sito del comune di Avezzano, www.comune – si apprende dalla nota stampa. avezzano – riporta testualmente l’articolo online. aq.it sarà presto disponibile un’apposita area con indicazioni, ordinanze sulla viabilità e mappe – recita la nota online sul portale web ufficiale.

