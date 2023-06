Avezzano, Pronti, partenza, via: a fine giugno partiranno i lavori per tre dei sette nuovi parchi giochi inclusivi della città di Avezzano

- Advertisement -

Il primo intervento, da oltre 124 mila euro, riguarderà le aree gioco di Piazza Torlonia, via Paolini e via Cavalieri di Vittorio Veneto – riporta testualmente l’articolo online. Collalto: “Il 2023 sarà l’anno dei bambini, tra tagli del nastro, iniziative di piazza e manifestazioni sociali”. Come da determina n.° 663 approvata il 31 maggio scorso, a fine giugno partiranno ad Avezzano i primi lavori del maxi-piano di interventi su sette parchi giochi cittadini, tra riqualificazioni, ampliamenti e realizzazioni ex novo – aggiunge testualmente l’articolo online. Sono oltre 124 mila euro i fondi investiti per il primo step, che interesserà tre aree gioco della città. L’estate di Avezzano sarà quella dell’avvio dei cantieri per il tempo libero di qualità dei bambini – aggiunge la nota pubblicata. La prima tranche dell’operazione #giochiAMOincittà sarà completata in 45 giorni circa e riguarderà, nello specifico, la fornitura e la posa in opera di giochi inclusivi e della pavimentazione anti-trauma nelle aree di Parco Torlonia, via Paolini – zona antistante al Pala Winner Team – e in via Cavalieri di Vittorio Veneto, dove sarà costruito un parco giochi completamente nuovo e moderno – aggiunge testualmente l’articolo online. “La mission che ci siamo dati, con una road map già definita e che verrà completata entro l’estate 2023 – avverte il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio – è dotare tutta la città di aree ricreative che contemplano le necessità e le esigenze di tutti i bambini, intervenendo su quelle zone urbane che sono rimaste, ad oggi, prive e sprovviste di luoghi della socialità o di giochi inclusivi per ragazzi con disabilità. Il futuro dei giovanissimi è fatto di studio, di serenità, di opportunità, ma anche di tempo libero attivo e non passivo, da vivere all’aria aperta – si apprende dal portale web ufficiale. Avezzano è in grado di offrire tutto questo”. L’intero progetto – da oltre 300 mila euro – è stato suddiviso dagli uffici tecnici in tre step di interventi – precisa la nota online. La ditta individuata, che si occuperà del primo lotto, è la Graren, di Chiaramonte Gulfi, in Provincia di Ragusa – “Nell’area gioco di fronte al Pala Winner Team verrà realizzato un campo polivalente in arena per basket (tre contro tre) e calcetto – riporta testualmente l’articolo online. Il secondo step di interventi, invece, – aggiunge la consigliera comunale Federica Collalto – riguarderà i parchi giochi di San Pio X, di Antrosano, di Paterno, di Via Calascella e di via Ugo La Malfa – si apprende dal portale web ufficiale. L’amministrazione ha inserito tra le priorità di quest’anno proprio la modernizzazione, il recupero e la realizzazione ex novo delle aree gioco – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta di un impegno importante che ho seguito fin dall’inizio assieme alla consigliera comunale Concetta Balsorio, perché la città andrà a dotarsi di nuovi spazi sociali e ricreativi per la crescita sana delle nuove generazioni – aggiunge la nota pubblicata. Una città che, quindi, verrà frequentata ancora di più dai suoi cittadini”, conclude la consigliera – viene evidenziato sul sito web. Il terzo step, invece, interesserà il Dino Park, con lavori di ampliamento – riporta testualmente l’articolo online. L’amministrazione, inoltre, non ha escluso interventi da realizzare anche in altre aree della città e frazioni. “Siamo al lavoro da tempo, inoltre, anche per garantire un’estate ricca di eventi ai bambini e ai ragazzi di Avezzano e della Marsica, con la macchina organizzativa di ‘Avezzano Bimbi’, che ripartirà a breve – si apprende dalla nota stampa. – aggiunge ancora la Collalto – Questo sarà, senza dubbio, tra inaugurazioni, lavori in corso, cantieri, manifestazioni e novità l’anno dei bimbi di Avezzano – recita il testo pubblicato online. Il Comune sta sostenendo in vari modi tutte le realtà ludiche, ricreative e sociali della città: l’impegno è costante e in estate vedremo i primi frutti maturi”.

